Polis memuru maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz ayı emekli polis maaşı kaç TL?

Polis memuru maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz ayı emekli polis maaşı kaç TL? İşte detaylar...

2020 POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR?

2020 için polis aylıkları, haziran ayında açıklanmış olan enflasyon rakamı dikkate alındığında; %5.75 oranında zamlanmıştır. Bu zamma göre 8/1 derecesindeki bir polis memuru; 6.041 TL maaş alırken, 6.388 TL maaş almaya başlayacaktır. 3/1 derecesindeki başkomiserler için bu tutar; 6.899 TL'den 7.296 TL'ye çıkmıştır.