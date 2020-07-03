Polis memuru maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz ayı emekli polis maaşı kaç TL?

Polis memuru maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz ayı emekli polis maaşı kaç TL? İşte detaylar...
2020 POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR?
2020 için polis aylıkları, haziran ayında açıklanmış olan enflasyon rakamı dikkate alındığında; %5.75 oranında zamlanmıştır. Bu zamma göre 8/1 derecesindeki bir polis memuru; 6.041 TL maaş alırken, 6.388 TL maaş almaya başlayacaktır. 3/1 derecesindeki başkomiserler için bu tutar; 6.899 TL'den 7.296 TL'ye çıkmıştır.
2020 TEMMUZ AYI EMEKLİ POLİS MAAŞI NE KADAR?
2020 yılının temmuz ayı için emekli polis aylık tutarı; 3.384 TL'den 3.579 TL'ye arttırılmıştır. 8/1 derecesindeki polis memurları için geçerli olan tutardır. 1/4 derecesindeki emekli başkomiserlerin temmuz zammı öncesinde aldıkları aylık 3.384 TL iken temmuz zammı ile beraber 3.579 TL olarak belirlenmiştir.
POLİS MEMURU MAAŞLARINA YANSIYACAK OLAN ENFLASYON ORANLARI NEDİR?
Polis aylıklarına etki edecek enflasyon rakamları açıklanmıştır. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisine göre TÜFE yıllık %12.62 ve aylık %1.13 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk 6 ayının enflasyon oranı ise; %5.75 olarak belirlenmiştir. Polis memurları başta olmak üzere memur ve emeklilerin temmuz ayı maaşlarına %1.75 oranında bir enflasyon farkı olarak yansımaktadır. Yılın ilk yarısında toplu sözleşme dolayısı ile polis memuru maaşlarına %4 oranında zam yapıldığı için enflasyon oranının %4'ü aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlarını etkilemektedir.
DERECELERİNE VE HİZMET YILLARINA GÖRE 2020 POLİS MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?
Derecelerine ve deneyimlerine göre polis aylık tutarları aşağıdaki gibidir:
- 8/1 derecesinde olan ve mesleğine yeni başlamış olan bir polis memuru, 6.292 TL maaş almaktadır.
- 5 yıl hizmet süresi bulunan ve derecesi 6/3 olan polislerin aylıkları 6.556 TL'dir.
- 15 yıl deneyimli, 2/1 derecesi olan polis memurunun maaşı 6.873 TL'dir.
- 20 yıllık iş tecrübesi olan ve 1/3 dereceye sahip olan polislerin maaşları 6.979 TL'dir.
- 1/4 derecesindeki polis memurlarının 25 yıllık deneyimleri olması durumunda; 7.085 TL aylık almaktadırlar.
Yukarıdaki derece de hizmet yılına göre belirtilmiş olan polis memuru maaşları; ek ödemeler eklenerek hesaplanmış olan tutarlardır. AGİ, aile yardımı, çocuk yardımı, görev yerine bağlı olarak memurlara verilen ek ücretler, çalışılan bölge ve birim bazlı değişen ücretler, görev tazminatı, eğitim durumu, sigorta ve BES kesintileri; maaşı belirleyen değişkenlerdir ve her polis memuru için aynı olmamaktadır. Dolayısı ile bu değişkenlere bağlı olarak polis memurlarının maaşlarının bu tutardan daha az veya fazla olması mümkündür.
POLİS MEMURU NASIL OLUNUR?
Polis olmak isteyenler için 4 farklı polis alımı türü bulunmaktadır:
- PMYO: 2 yıllık eğitim süresi olmakla beraber mezuniyetin ardından polis memuru olarak göreve başlanabilmektedir. Lise mezunu olup üniversite sınavının ilk aşamasında barajı geçmiş olanların mülakatlara girmeye hak kazandığı bir sistemdir.
- PAEM: 10-11 ay gibi bir eğitim süresi vardır. Komiser yardımcısı olarak göreve başlamak için bu eğitimden geçilmesi gerekmektedir. Üniversite mezunu olup KPSS'den 70 puan üzeri almış olanlar hak kazanabilmektedir.
- POMEM: Eğitim süreci 6-8 aylık bir zaman almaktadır. Mezunları düz polis memuru olmaktadır. Üniversite mezunu olanların KPSS'den 60-65 baraj puanının üzerinde almaları durumunda eğitime katılabilmeleri mümkündür.
- PÖH: Açılımı polis özel harekat olmaktadır. 6-8 ay arası bir eğitim süresi bulunmaktadır. Lise mezunu bireylerin KPSS'den 50 puan üzeri almaları ile beraber katılabilecekleri bu eğitim sonucunda özel harekatta çalışmaları mümkündür. Polis memuru maaşları ile özel harekattaki memurların maaşlarının ek ödemeleri farklı olmaktadır.