Türkler Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya tasarım damgası vurdu

"ÜNİVERSİTEMİZİN VE ÜLKEMİZİN ÖVÜNÇ KAYNAĞISINIZ"

Elde ettikleri başarının ardından UMAKİT ekibini tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan ödüllerin azimli çalışmanın doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Gençlerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini ve her anlamda destek verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Yaptığınız başarılı ve gayretli çalışmalar, ürettiğiniz projeler ve aldığınız ödüllerden dolayı tüm Üniversite olarak gururlanıyoruz. Sadece Üniversitemizin değil, bu ülkenin de övünç kaynağısınız. Çalışmalarınız aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli üretim sürecini destekleyecek projelerdir. Özellikle yerli otomobilin geliştirilmesi anlamında belki de bu projeler ilham kaynağı olacaktır. Gelecekte sizlerin de bu alanda önemli işler yapacağınıza yürekten inanıyorum. Çalışmalarınıza aynı kararlılık ile devam etmeniz ve başarı çıtanızı sürekli olarak yukarılara çıkarmanızı arzu ediyoruz" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE PROJELERİ GELİŞTİRDİK"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu danışmanlığında, Araş. Gör. Mert Ali Özel, Alican Yüksek, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Adem Karaketir, Çağatay Karademir, Ömer Sel, Tuğçe Kökenli, Oğuzhan Aydın, Emirhan Dereli, Arda Özyaz'dan oluşan UMAKİT ekibinin takım kaptanı Alican Yüksek: "Zorlu pandemi sürecinde ekip olarak projelerimizi geliştirmeye evlerimizden devam ettik. Kurulduğu günden bu yana ilklere imza atan, özgün ve inovatif sistem tasarımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen ve mevcut sistemleri geliştiren UMAKİT ailesi olarak ülkemize bu alanda destek olmaya devam etmekteyiz. Bu zorlu süreçte bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, başta ailelerimiz olmak üzere, danışman hocamız Sayın Akın Burak Etemoğlu'na, Rektörümüz Sayın Ahmet Saim Kılavuz'a ve yönetimine, maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz." diye konuştu.