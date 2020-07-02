Yüzde 100 yerli makine ürettiler

Antalya'da sağlıklı fide yetiştiriciliği konusunda çalışma yapan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Hakan Çankaya ile Ziraat Mühendisi Kenan Dirman, KOSGEB'den aldıkları destekle sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak 'viyol yıkama makinesi' geliştirdi. Hakan Çankaya, "Makinenin fikriyatı, tasarımı, projelendirilmesi yüzde 100 yerli. İnşallah en kısa zamanda seri imalatımıza başlayacağız" diye konuştu. Kenan Dirman da proje için KOSGEB'den 150 bin liralık destek sağlandığını belirterek, "3 ay gibi kısa sürede üretimi gerçekleştirdik. Patent için başvurusunu yaptık. Makinemizin talipleri var, hatta şimdiden 5 sipariş aldık. İthal versiyonlarından çok daha ucuza mal ettiğimiz makineyi ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Hakan Çankaya
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Hakan Çankaya