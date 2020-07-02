Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kalyon Holding yatırımıyla fabrika montajı bitme aşamasına gelen, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında incelemelerde bulundu. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikasında olduklarını belirten Dönmez, "Bu tesis, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis" dedi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli ve yerli enerji politikası hayata geçirildi. Bu politikayı Türkiye'nin geleceği açısından kaçınılmaz gördüğümüzden, 3 yıl önce dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın çok önemsediği Karapınar Güneş Enerji Santrali için düğmeye bastık. Yüzde 70'in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW'lık santralin panelleri ise bu fabrikada üretilecek. Şu an bu ve Karapınar Güneş Enerjisi Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız. Bin 400 kişiye istihdam sağlayacağız" dedi.