ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İŞVERENLER KİMLERDİR?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.