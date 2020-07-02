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    • Ekonomi
    • 02.07.2020 15:18
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    • 02.07.2020 15:18
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    Son dakika: açıkladı: Yabancılar 112 milyon lık senedi sattı

    Son dakika haberi... tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, haftasında 112 milyon lık senedi sattı.

    Merkez Bankası açıkladı! 112 milyon dolar...
    Türkiye Cumhuriyet () tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, haftasında net 112 milyon lık senedi 46,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 14,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Haziran itibarıyla 24 milyar 326,4 milyon dolar olan stoku, geçen hafta 24 milyar 429,1 milyon dolara yükseldi.



    Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 151,1 milyon dolardan 7 milyar 138,7 milyon dolara geriledi.

    Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 14,5 milyon dolarlık satışla 365 milyon dolardan 350,5 milyon dolara düştü.

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