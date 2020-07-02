5-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARLARI NASIL ÖDENECEKTİR?

CEVAP 7: Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere, başvuru ekranında belirtilen IBAN hesabına, IBAN hesabı olmayanların ise diğer ödeme kanalları yoluyla (PTT havalesi gibi) işçinin kendisine ödenecektir.

6-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.

7-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANANLARIN GSS PRİMLERİNİ KİM ÖDEYECEKTİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan, 5510 Sayılı Kanun'a göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK'ya ödenecektir.

8-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER KONULAR

a ) 17.04.2020 tarihinden önce ücretsiz izne ayrılmış olanlar bu hükümden yararlanamayacaktır.

b ) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, gerekli şartları taşımaları ve işverenleri tarafından eksik gün nedenlerinin "28-Pandemi Ücretsiz İzin" olarak güncellenmesi halinde ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklardır.

c ) 4447 Sayılı Kanun'un 50'nci maddesi gereği işe başlayıp tekrar isiz kalanlardan daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 Sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere (17.04.2020-17.07.2020 dönemi), ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

d ) Nakdi ücret desteğinin süresi, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasındaki süreleri kapsar. Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.

e ) Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden ücretsiz izne ayrılanların toplam ücretsiz gün sayısının 30 günden fazla olması halinde 30 gün üzerinden, 30 günden eksik olması halinde ise 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenir.