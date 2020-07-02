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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 09:25
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    • 03.07.2020 09:25
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    ayı otomobil kampanyaları siz araba fırsatı! alma şartları

    Araç satın almak isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Gerek sıfır araçta bazı fiyat indirimleri gerekse uygun vadeler düzenleyerek, sıfır kampanyaları yaparak araç almak isteyenleri yakalamak istiyorlar. lar tarafından otomobil alımı için çeşitli kredi kampanyaları devreye alındı. Bununla birlikte otomobil markaları tarafından da Temmuz ayının gelmesi ile birlikte fiyatlarda bazı güncellemeler olurken vatandaşların otomobil kampanyalarına ilişkin araştırmaları arttı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Faizsiz araba fırsatı! 2020 Temmuz ayı otomobil kampanyaları

    Faizsiz araba fırsatı ve 2020 Temmuz ayı otomobil kampanyaları oldukça merak edilmeye başlandı. Bu anlamda vatandaşlar tarafından otomobil kampanyaları da araştırılmaya başlandı. Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. 2020 Temmuz ayında da Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai gibi markalar müşterileri için özel araç kampanyalarını web sitelerinden yayınladılar. En güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz... Ünlü araba markalarının Temmuz ayı kampanyalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de


    Yeni CLIO' yu şimdi al Eylül'de 750 TL taksit ile ödemeye başla

    Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 Bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 111.400 TL'lik fiyat ile geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında, 63.700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile Eylül ayında başlayacak aylık ödeme tutarları ilk 4 ay 750 TL, kalan aylarda ise 2.569 TL'dir. Ödemeleri Eylül'de başlayan aylık taksitlerin ilk 4 ayında sadece faiz, kalan aylarında ise anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır.

    Renault MEGANE Sedan 146.900 TL'den başlayan fiyatlarla

    İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 - 126; yakıt tüketimi 5,2 - 5,5 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 17.05.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.

    KIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Kia Picanto

    Temmuz ayı anahtar teslim: 126.600 lira

    MERCEDES 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Mercedes A180 Sedan

    Temmuz ayı anahtar teslim: 294.500 lira

    NISSAN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Nissan Micra

    Temmuz ayı anahtar teslim: 138.400 lira

    OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Opel Corsa

    Temmuz ayı anahtar teslim: 135.800 lira

    PEUGEOT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Peugeot 301

    Temmuz ayı anahtar teslim: 149.900 lira

    SEAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Seat Ibiza

    Temmuz ayı anahtar teslim: 157.000 lira

    TOYOTA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Toyota Yaris

    Temmuz ayı anahtar teslim: 120.150 lira

    VOLKSWAGEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Volkswagen Polo

    Temmuz ayı anahtar teslim: 143.400 lira

    AUDI 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Audi A3 Sportback

    Temmuz ayı anahtar teslim: 289.000 lira

    ALFA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Alfa Romeo Giulietta

    Temmuz ayı anahtar teslim: 244.900 lira

    FIAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Fiat Panda

    Temmuz ayı anahtar teslim: 99.900 lira

    FORD 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Ford Fiesta

    Temmuz ayı anahtar teslim: 171 bin lira

    HONDA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Honda Civic Sedan

    Temmuz ayı anahtar teslim: 195.600 lira

    TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

    A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

    Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

    B. İkinci El Taşıt Kredisi

    İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

    Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

    İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

    Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.

    ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?

    Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

    ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI

    2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
    Haberler Ekonomi 2020 Temmuz ayı otomobil kampanyaları Faizsiz araba fırsatı! 0.49-0.69-0.87-0.88 faiz oranı ile taşıt kredisi alma şartları
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