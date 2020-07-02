Faizsiz araba fırsatı ve 2020 Temmuz ayı otomobil kampanyaları oldukça merak edilmeye başlandı. Bu anlamda vatandaşlar tarafından otomobil kampanyaları da araştırılmaya başlandı. Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. 2020 Temmuz ayında da Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai gibi markalar müşterileri için özel araç kampanyalarını web sitelerinden yayınladılar. En güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz... Ünlü araba markalarının Temmuz ayı kampanyalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yeni CLIO' yu şimdi al Eylül'de 750 TL taksit ile ödemeye başla
Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 Bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 111.400 TL'lik fiyat ile geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında, 63.700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile Eylül ayında başlayacak aylık ödeme tutarları ilk 4 ay 750 TL, kalan aylarda ise 2.569 TL'dir. Ödemeleri Eylül'de başlayan aylık taksitlerin ilk 4 ayında sadece faiz, kalan aylarında ise anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır.
Renault MEGANE Sedan 146.900 TL'den başlayan fiyatlarla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 - 126; yakıt tüketimi 5,2 - 5,5 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 17.05.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.
KIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Kia Picanto
Temmuz ayı anahtar teslim: 126.600 lira
MERCEDES 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Mercedes A180 Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 294.500 lira
NISSAN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Nissan Micra
Temmuz ayı anahtar teslim: 138.400 lira
OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Opel Corsa
Temmuz ayı anahtar teslim: 135.800 lira
PEUGEOT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Peugeot 301
Temmuz ayı anahtar teslim: 149.900 lira
SEAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Seat Ibiza
Temmuz ayı anahtar teslim: 157.000 lira
TOYOTA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Toyota Yaris
Temmuz ayı anahtar teslim: 120.150 lira
VOLKSWAGEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Volkswagen Polo
Temmuz ayı anahtar teslim: 143.400 lira
AUDI 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Audi A3 Sportback
Temmuz ayı anahtar teslim: 289.000 lira
ALFA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Alfa Romeo Giulietta
Temmuz ayı anahtar teslim: 244.900 lira
FIAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Fiat Panda
Temmuz ayı anahtar teslim: 99.900 lira
FORD 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Ford Fiesta
Temmuz ayı anahtar teslim: 171 bin lira
HONDA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Honda Civic Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 195.600 lira
TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
B. İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?
Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.