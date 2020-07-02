Dolar/TL için kritik tahmin açıklandı! Dolar alım satım yapanlar dikkat! İşte dolarda beklenen rakam...

Dolar kurlarındaki alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne dolar/TL son günlerde olduğu gibi 6,84-6,85 seviyesinden yatay seyirde başladı. Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri ise bulunmuyor. Bugün dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,6990 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, euro ise 7,68 liradan satılmıştı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? 2 Temmuz 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar euro alış satış fiyatları, bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de