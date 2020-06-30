Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekli memur 2020 Temmuz zammı açıklandı mı? Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Temmuz ayı zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklilerin Temmuz'da ne kadar zam alacağı belli olacak. Ocak ayı ve Temmuz ayında her yıl memur ve emekliler zam alıyor. Bu zamlar yıllık enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. Peki, emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekli memur 2020 Temmuz zammı açıklandı mı?

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Yılın ilk 6 ayı toplam TÜFE 'si yüzde 4 'ü geçerse bu oranda memurlar enflasyon farkı alacak.