Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekli memur 2020 Temmuz zammı açıklandı mı? Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Temmuz ayı zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklilerin Temmuz'da ne kadar zam alacağı belli olacak. Ocak ayı ve Temmuz ayında her yıl memur ve emekliler zam alıyor. Bu zamlar yıllık enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. Peki, emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekli memur 2020 Temmuz zammı açıklandı mı?
MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?
Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Yılın ilk 6 ayı toplam TÜFE 'si yüzde 4 'ü geçerse bu oranda memurlar enflasyon farkı alacak.
EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası 'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak görülüyor.
Beklentiye göre emekliler yüzde 4.41 'lik zam alacak. Bu zamma göre 276 TL 'ye kadar maaş zammı alacak.
İlk 4 aylık TÜFE açıklandı. Açıklanan TÜFE rakamları şu şekilde:
Ocak TÜFE'si yüzde 1,35
Şubat 2020 TÜFE'si: 0,35
Mart 2020 TÜFE'si 0,57
Nisan ayı TÜFE'si 0,85
Mayıs ayı %1,36 arttı.
TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz 2020 maaş zammı için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.
EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?
Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.