Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye, virüsün etkisini atlatmada da öncü oldu. Ekonomideki güçlü toparlanmanın büyümeye döndüğüne ilişkin sinyallere kapasite kullanım oranı ve güven endekslerinin ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de eklendi. Şubat'ta 52.4 olan, Nisan'da 33.4'e kadar inen büyümenin öncü göstergesi PMI, Haziran'da 53.9 ile Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks 3 ay aradan sonra eşik değer olan ve büyümeye işaret eden 50'nin üzerine çıktı. Türkiye aynı zamanda Haziran ayı itibarıyla dünyada PMI değeri en yüksek ülke oldu.
GÜÇLÜ ADIMLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirterek, "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir" dedi. Albayrak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edildi. Videoda ayrıca, güven endekslerindeki son 3 aydaki yükseliş aktarıldı.