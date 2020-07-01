Hızlıca itiraz edin yoksa para kaybediyorsunuz!

Kredi Kartı Borcunuz Varsa Ödemelisiniz

Kredi kartı ödemelerinde sıkıntı çeken birçok kişi, limitini bütçesine uygun olarak düşürerek bu problemden kurtulmaktadır. Kredi kartı limit düşürme için yapılması gerekenler ise birkaç adımdan ibarettir. Bunun için tüm bankalar müşterilerine yol göstermekte ve yardımcı olmaktadır. Fakat kredi kartı limitin düşürülebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi, kişinin kredi kartı borcunun bulunmamasıdır. Çünkü eğer kredi kartı borcu mevcutsa, bu durumda kart limitinin düşürülmesi için yapılan başvuru geri çevrilecektir.