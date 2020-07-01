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    • 01.07.2020 Gazete
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    Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmıştı... Bakan Albayarak devreye girdi!

    'da Hayta, tıp fakültesinde okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı, çalınmasın diye sakladığı kuzinede yanlışlıkla yaktı. , anne Gülşen Hayta'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, mağduriyetin giderileceğini söyledi. Yanan paralar, seri numaralarının tespit edilmesinin ardından Merkez tarafından değiştirildi.

    Devlet baba
    Çankırı'da Hayta, tıp fakültesinde okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı, çalınmasın diye sakladığı kuzinede yanlışlıkla yaktı. , anne Gülşen Hayta'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, mağduriyetin giderileceğini söyledi. Yanan paralar, seri numaralarının tespit edilmesinin ardından Merkez tarafından değiştirildi.

    BAKAN ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
    Albayrak, "Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur" dedi.





    Haberler Güncel Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmıştı... Bakan Albayarak devreye girdi!
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