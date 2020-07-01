Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmıştı... Bakan Albayarak devreye girdi!

Çankırı'da Gülşen Hayta, tıp fakültesinde okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı, çalınmasın diye sakladığı kuzinede yanlışlıkla yaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, anne Gülşen Hayta'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, mağduriyetin giderileceğini söyledi. Yanan paralar, seri numaralarının tespit edilmesinin ardından Merkez Bankası tarafından değiştirildi.
Albayrak, "Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur" dedi.
BAKAN ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
Albayrak, "Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur" dedi.