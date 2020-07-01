Botaş sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı. 1 Temmuz'dan itibaren bin metreküp gaz bin 400 liraya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum."
ÇARKLAR HIZLI DÖNECEK
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, indirimle ilgili, "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9.7 ile 12.5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" değerlendirmesini yaptı.