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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 Gazete
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan doğalgaz indirimi açıklaması: Hayırlı olmasını diliyorum

    Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 9.7 iel 12.5 arasında indirim geldi. Hazine ve Maliye Bakanı , ‘Üretim ve ı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.




    Botaş sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı. 1 Temmuz'dan itibaren bin metreküp gaz bin 400 liraya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve ı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum."

    ÇARKLAR HIZLI DÖNECEK
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez,     indirimle ilgili, "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9.7 ile 12.5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" değerlendirmesini yaptı.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğalgaz indirimi açıklaması: Hayırlı olmasını diliyorum
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