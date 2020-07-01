Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.07.2020 12:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 13:03
    ABONE OL

    : 'tan k toparlanma açıklaması

    haberi... , "Güven endekslerinden sonra 'daki () toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.

    Bakan Albayrak'tan toparlanma açıklaması

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir."

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik toparlanma açıklaması
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri