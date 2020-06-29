ŞOK market 1 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! Ünlü market zincirlerinin büyük indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Şok 1 temmuz 2020 aktüel ürün kataloğunda yer alan indirimli ürünler tüketicilerin yüzünü güldürmeye yetecek. Bu hafta şokta neler indirimde? Bu hafta 1 Temmuz 2020 Şok kampanya kataloğunda yer alan tüm ürünler ve fiyatlarını sizler için araştırdık. Haftanın kataloğunda öne çıkan ürünler şu şekilde olacak. 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL, Camlı Sarkıt Avize 34,95 TL olacak.