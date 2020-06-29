ŞOK market 1 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! Ünlü market zincirlerinin büyük indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Şok 1 temmuz 2020 aktüel ürün kataloğunda yer alan indirimli ürünler tüketicilerin yüzünü güldürmeye yetecek. Bu hafta şokta neler indirimde? Bu hafta 1 Temmuz 2020 Şok kampanya kataloğunda yer alan tüm ürünler ve fiyatlarını sizler için araştırdık. Haftanın kataloğunda öne çıkan ürünler şu şekilde olacak. 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL, Camlı Sarkıt Avize 34,95 TL olacak.
ŞOK 1 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
3 Ayaklı Lambader 59,90 TL
Camlı Sarkıt Avize 34,95 TL
Paşabahçe Iconic Matara 0,5 Litre 7,99 TL
Paşabahçe Iconic Matara 1 Litre 9,99 TL
Heybeli Bardak 3'lü 12,95 TL
Ayran Bardak 2'li 12,95 TL
GoKidy Çocuk Salıncak 59,90 TL
Renkli Saklama Kabı Seti 4'lü 5,99 TL
Silikon Tabanlı Buzluk 4,99 TL
Yayık Sürahi 11,95 TL
Lüks Mangal 39,95 TL
Şemsiye 69,90 TL
Şemsiye Bidonu 29,95 TL
Piknik Sepeti 22,95 TL
Desenli Termos 22,50 TL
Termos Piknik Çantası 19,95 TL
Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL
Bio Mangal Kömürü 2 Kg 12,95 TL
Büyük Izgara Teli 12,95 TL
Piknik Seti 32 Parça 19,95 TL
Enchantimals Bebek 39,95 TL
GoKidy El Arabası Tamir Seti 29,95 TL
GoKidy İş Araçları 14,95 TL
GoKidy Plaj Kovası Seti 9,99 TL
GoKidy Monster Su Tabancası 9,99 TL
GoKidy Market / Piknik / Kekli Çay Sepeti 16,95 TL
Oyuncak Güzellik Seti 12,95 TL