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    • 29.06.2020 11:49
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    2 2020 Perşembe ürünler kataloğu yayınlandı! A101 2 Temmuz 1,549 TL’den satılan televizyon...

    2 kataloğu ürünleri merak konusu oldu. A101 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu normalleşme sürecine girdiğimi şu günlerde vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. A101 2 Temmuz içinde en çok dikkat çeken ürün, 1,549 TL’den satışa çıkacak olan televizyon. HI-LEVEL Android Smart LED TV satın almak isteyenler bu çok özellikli televizyonu sadece A101 şubelerinden alabilecek. Öte yandan Bluetooth kulaklık, araç içi telefon, USB kablo, kablosuz kulaklık, mouse ve klavye gibi ürünler de yine A101 2 Temmuz 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu içerisinde dikkat çekmeye devam ediyor.

    A101 2 Temmuz 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

    A101 A101 2 Temmuz 2020 aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla gelecek hafta raflardaki yerini alacak. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu katalogda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. 2 Temmuz Perşembe günü ayrıca erkek bakım seti, masaüstü fan, dik süpürge, saç kurutma makinesi, el blender ve yastık gibi ürünler de yer alıyor. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Haberler Ekonomi A101 2 Temmuz 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 2 Temmuz 1,549 TL’den satılan LED televizyon...
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