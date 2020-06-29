İlk üç üründe: Ambre Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 50F 200 ml 54,90 TL'den, Ambre Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 30F 200 ml 54,90 TL ve Ambre Solaire Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 39,90 TL'den satılıyor. Daha sonra ise bir diğer kaliteli marka devreye giriyor. Nivea markalı ürünler Bim aktüel 30 HAZİRAN 2020 ürünleri arasına yerleşiyor.

Nivea markalı olmak üzere: Sun Güneş Kremi 30F 200 ml 49,90 TL'den satılıyor. Sun Bronzlaştıcı Güneş Yağı Spreyi 200 ml 42,90 TL'den ve Sun Nemlendirici Güneş Kremi 150 ml 42,90 TL olarak raflarda yerini alıyor. Fırsatlar üç farklı ürün ile devam ediyor. Bunlar ise Hawaian Tropia Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 39,90 TL'den satılan ilk ürün olurken Diadermine Lift Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 50 ml 36,90 TL fiyatı ile Bim'e geliyor. Ayrıca Rituel De Beauty Güneş Sonrası Nemlendirici Maske 4,95 TL gibi uygun fiyatı ile sizlerle buluşuyor.

Tüm bunların yanı sıra Tokalon markalı ürünler de Bim aktüel salı kataloglarında bulunmaya hazırlanıyor. Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 15,90 TL'den Tokalon Koruyucu Güneş Kremi 50F 150 ml 22,90 TL'den Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50F 60 ml 16,90 TL ve son olarak Tokalon Havuç & Kakao Yağı 200 ml 10,90 TL'den sizlerle oluyor. Dahası ve fazlası ise Bim katalogları ve Bim markette sizleri bekliyor.