BİM 30 Haziran Salı aktüel kataloğu oldukça dikkat çekici. Tatile çıkmak isteyenler için güneş sonrası nemlendirici maskeler, havuç ve kakao yağı, gündüz kremi, güneş koruyucu ve daha pek çok ürün bu Salı BİM raflarında yerini alıyor. Kişisel bakım ürünlerinin de bir arada bulunacağı BİM 30 Haziran 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu listesinde leke çıkarıcı, yüzey temizleyici, mutfak ve banyo temizleyici, sünger, bitkisel sabun, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi temizleyici gibi ürünleri de satın alabilirsiniz. Ancak bu ürünlerle beraber daha çok kişisel tatil bakım ürünlerinin rağbet görmesi beklemiyor. İşte BİM 30 Haziran aktüel kataloğu ürünleri son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 30 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU
İlk üç üründe: Ambre Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 50F 200 ml 54,90 TL'den, Ambre Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 30F 200 ml 54,90 TL ve Ambre Solaire Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 39,90 TL'den satılıyor. Daha sonra ise bir diğer kaliteli marka devreye giriyor. Nivea markalı ürünler Bim aktüel 30 HAZİRAN 2020 ürünleri arasına yerleşiyor.
Nivea markalı olmak üzere: Sun Güneş Kremi 30F 200 ml 49,90 TL'den satılıyor. Sun Bronzlaştıcı Güneş Yağı Spreyi 200 ml 42,90 TL'den ve Sun Nemlendirici Güneş Kremi 150 ml 42,90 TL olarak raflarda yerini alıyor. Fırsatlar üç farklı ürün ile devam ediyor. Bunlar ise Hawaian Tropia Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 39,90 TL'den satılan ilk ürün olurken Diadermine Lift Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 50 ml 36,90 TL fiyatı ile Bim'e geliyor. Ayrıca Rituel De Beauty Güneş Sonrası Nemlendirici Maske 4,95 TL gibi uygun fiyatı ile sizlerle buluşuyor.
Tüm bunların yanı sıra Tokalon markalı ürünler de Bim aktüel salı kataloglarında bulunmaya hazırlanıyor. Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 15,90 TL'den Tokalon Koruyucu Güneş Kremi 50F 150 ml 22,90 TL'den Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50F 60 ml 16,90 TL ve son olarak Tokalon Havuç & Kakao Yağı 200 ml 10,90 TL'den sizlerle oluyor. Dahası ve fazlası ise Bim katalogları ve Bim markette sizleri bekliyor.
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.