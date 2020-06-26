ŞEHİR HASTANELERİ BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar ve başvuru bilgileri şu şekilde:

Tıbbi Raportör

Üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun,

Klavyesi hızlı

Ekip çalışmasına yatkın,

Sorumluluk sahibi, disiplinli, sabırlı,

Hosteslik yapabilecek,

Yoğun ve dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek.

Microsoft Office (Excell,Word vb.) programlarına hakim,

MR, Tomografi ve Ultrason raporlarını yazma konusunda deneyimli

Bursada ikamet eden veya edebilecek

Bayan veya erkek tıbbi sekreter