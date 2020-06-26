Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı haftanın son işlem gününde yoğun olarak araştırılıyor. Dün 6,8616 seviyesin kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası 6,8385'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın hemen altında 6,8551'den tamamladı. Bugün dolar 6.85 liradan, euro 7.68 liradan ve sterlin ise 8.51 liradan güne başladı. İşte dolar ve euro güncel döviz kurları alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 500 lira, en yüksek 389 bin 140 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 389 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 501 milyon 14 bin 685,16 lira, işlem miktarı ise 1.319,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 959 bin 608,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 185 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalışla 25.559,95 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,42 düşüşle 3.070,76 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 9.993,67 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki bankalara ilişkin dün açıkladığı stres testi sonuçlarının ardından bankaların hisselerinin değer kaybetmesi etkili oldu.
Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 2,5 milyona, salgından ölenlerin sayısı ise 126 bin 823'e ulaştı. ABD'de Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un bilinenden 10 kat daha fazla ABD'liye bulaşmış olabileceğini iddia etti.
Öte yandan Fed, stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirdi. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin en kötü senaryoda söz konusu bankaların kredi kaybının 560 ila 700 milyar dolar arasında değişebileceğini belirten Fed, sermaye oranlarının yüzde 9,5 ila 7,7'ye gerileyebileceğine işaret etti.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 363 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.277 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 6.209 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 7.310 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 4.969 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.377 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1210 ve sterlin/dolar paritesi 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artmasına karşın ekonomi yönetimlerinin teşviklerinin devam edeceği beklentileriyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve sınırlamaların gevşetileceği haberinin ardından New York borsalarında yaşanan hızlı yükseliş, bugün büyük ölçüde Asya borsalarına da taşındı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 22.512 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 35.116 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.135 puandan kapandı.
Öte yandan Çin'de dün başlayan tatil bugün de devam ediyor. Dün işlem yapılmayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin bugün fiyatlanmasıyla negatif ayrışarak yüzde 0,8 düşüşle 24.573 puanda bulunuyor.