Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı haftanın son işlem gününde yoğun olarak araştırılıyor. Dün 6,8616 seviyesin kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası 6,8385'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın hemen altında 6,8551'den tamamladı. Bugün dolar 6.85 liradan, euro 7.68 liradan ve sterlin ise 8.51 liradan güne başladı. İşte dolar ve euro güncel döviz kurları alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?