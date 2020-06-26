Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir. Kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir. A, B ve C denilen kadrolar vardır. A ve B kadrosu lisans mezunlarının oluşturduğu, C grubu ise lise mezunlarının girebildiği kadrolardır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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MEMUR (KPSS - A) İLANLARI
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
82 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
174 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DEMRE(KALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİMPAŞ TURİZM A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE HİZMET GRUPLARI İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÜNBEL DAN. TAAHHÜT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 31STAJYER SANATÇI ALACAK
FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FETHİYE BELEDİYE HİZMETLERİ TUR. VE TİC. A.Ş. 30 BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SOSYAL YARDIM GÖREVLİSİ ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN GIDA İNŞ. PEYZ. TUR. NAK. EĞT. AK. TEM. SAN. VE TİC. A.Ş. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
STRATONİKEİA VE LAGİNA KAZI BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA 9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALBEL ALTINOVA AK. İNŞ. TAŞ. TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BURULAŞ 1 BÜRO ELEMANI ALACAK
KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ (HARİTA MÜHENDİSİ) ALACAK
İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK
ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 VETERİNER HEKİM ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EFEBEL A.Ş. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOÇARLI MENDERES GID. TUR A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GÖNEN (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
466 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARSUS İMAR TİC.LTD.ŞTİ. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SUNBETON İNŞ. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SARIOĞLAN (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
( BAĞ-KENT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SERBELTAŞ SAN. TİC. VE A.Ş. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SERBELTAŞ SAN. TİC. VE A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 BÜRO İŞÇİSİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KAZI BAŞKANLIĞI GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
13 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
FEKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(MUĞLA) DAL-BEL - GÜNÜBİRLİK TURİZM HİZMET İŞLETMELERİ VE TESİSLERİ TİC.A.Ş.15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL ASFALT FABR İKALARI SANAYİ V E TİCARET A.Ş.
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İBB GRAND-PLAZA GIDA TURİZM İŞLETMELERİ AŞ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZMİR TORBALI PERS.GÜV.GID.İNŞ.PEYZ.TURZ.SAN.VE TİC.AŞ.60 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
24 Haziran
İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İBB GRANDPLAZA A.Ş. 31 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 41 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEREDOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN GIDA LTD. ŞTİ. 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ (MİMAR) ALACAK
ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGE ET MAM. TİC. A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTEPE-KANİŞ KAZI, ARKEOLOG VE GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KONYA ŞEHİR HİZMETLERİ A.Ş. 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAĞ-KENT LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HAMİDİYE KAYNAK SULARI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ (ANALİST) ALACAK
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARYA TURİSTİK A.Ş. 16 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BEYA PERSONEL ORGANİZASYON VE TANITIM A.Ş 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FALEZ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 MEMUR ALACAK
KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Kamu Personeli Nedir?
Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir.
Kamu Personeli Kimlerdir?
657 sayılı yasanın 4. maddesine göre aşağıdakilerin tümü kamu personeli olarak adlandırılmaktadır.
Memur
Sözleşmeli personel
Geçici personel
İşçi
Memur
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar.
Sözleşmeli Personel
Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.
Geçici Personel
Bir yıldan az ya da mevsimlik hizmet gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan fakat işçi sayılmayan kişileridir. 4-C olarak adlandırılırlar.