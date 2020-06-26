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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 16:05
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    • 26.06.2020 16:06
    ABONE OL

    50-60 ve 3-5 bin TL maaşla binlerce şartları nedir? İşte kadrolar

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel ve memur alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce personel ve memur alımı yapılacak. Adaylar Söz konusu yayımlanmış olan bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylar başvuru yapabilecek ve ayrıca söz konusu ilanlar için adaylardan 50-60 puanı ve olma şartları aranıyor. İşte 50-60 KPSS ve KPSS şartsız 3-5 bin TL maaşla binlerce şartları detayları takvim.com.tr'de

    50-60 KPSS ve KPSS şartsız en az lise mezunu personel alımı yapılacak

    Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir. Kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir. A, B ve C denilen kadrolar vardır. A ve B kadrosu lisans mezunlarının oluşturduğu, C grubu ise lise mezunlarının girebildiği kadrolardır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    TÜM KAMU PERSONELİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEMUR (KPSS - A) İLANLARI

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK


    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    82 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    TRABZON ÜNİVERSİTESİ

    10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    174 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    DEMRE(KALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SİMPAŞ TURİZM A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇANAKKALE HİZMET GRUPLARI İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÜNBEL DAN. TAAHHÜT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 31STAJYER SANATÇI ALACAK


    FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FETHİYE BELEDİYE HİZMETLERİ TUR. VE TİC. A.Ş. 30 BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ ALACAK


    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SOSYAL YARDIM GÖREVLİSİ ALACAK


    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN GIDA İNŞ. PEYZ. TUR. NAK. EĞT. AK. TEM. SAN. VE TİC. A.Ş. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    STRATONİKEİA VE LAGİNA KAZI BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA 9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALBEL ALTINOVA AK. İNŞ. TAŞ. TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BURULAŞ 1 BÜRO ELEMANI ALACAK


    KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ (HARİTA MÜHENDİSİ) ALACAK

    İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HARRAN ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK


    ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK


    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 VETERİNER HEKİM ALACAK


    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK


    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EFEBEL A.Ş. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KOÇARLI MENDERES GID. TUR A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    GÖNEN (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    466 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TARSUS İMAR TİC.LTD.ŞTİ. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SUNBETON İNŞ. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    SARIOĞLAN (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ( BAĞ-KENT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SERBELTAŞ SAN. TİC. VE A.Ş. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SERBELTAŞ SAN. TİC. VE A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 BÜRO İŞÇİSİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KAZI BAŞKANLIĞI GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    13 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    FEKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    (MUĞLA) DAL-BEL - GÜNÜBİRLİK TURİZM HİZMET İŞLETMELERİ VE TESİSLERİ TİC.A.Ş.15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    İSTANBUL ASFALT FABR İKALARI SANAYİ V E TİCARET A.Ş.

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İBB GRAND-PLAZA GIDA TURİZM İŞLETMELERİ AŞ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İZMİR TORBALI PERS.GÜV.GID.İNŞ.PEYZ.TURZ.SAN.VE TİC.AŞ.60 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    24 Haziran

    İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İBB GRANDPLAZA A.Ş. 31 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 41 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    DEREDOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN GIDA LTD. ŞTİ. 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK


    DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ (MİMAR) ALACAK


    ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EGE ET MAM. TİC. A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK


    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

    60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    KÜLTEPE-KANİŞ KAZI, ARKEOLOG VE GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KONYA ŞEHİR HİZMETLERİ A.Ş. 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BAĞ-KENT LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK


    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HAMİDİYE KAYNAK SULARI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    1 SÜREKLİ İŞÇİ (ANALİST) ALACAK


    YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ARYA TURİSTİK A.Ş. 16 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BEYA PERSONEL ORGANİZASYON VE TANITIM A.Ş 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FALEZ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

    18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    2 PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 MEMUR ALACAK


    KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    Kamu Personeli Nedir?

    Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir.

    Kamu Personeli Kimlerdir?

    657 sayılı yasanın 4. maddesine göre aşağıdakilerin tümü kamu personeli olarak adlandırılmaktadır.

    Memur
    Sözleşmeli personel
    Geçici personel
    İşçi

    Memur

    Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar.

    Sözleşmeli Personel
    Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.

    Geçici Personel

    Bir yıldan az ya da mevsimlik hizmet gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan fakat işçi sayılmayan kişileridir. 4-C olarak adlandırılırlar.
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