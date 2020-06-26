Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 126 itfaiye eri alımı yapılacak. Başvuru işlemlerinin 20 Temmuz'da başlayacağına yer verilen itfaiye eri alımına dair detaylar ve daha fazlası bu haberimizde. Belediyelerin içinde faaliyet gösteren itfaiyecilik mesleği, belediyenin ilanlarını her duyurduğunda fazla başvuru almakta. En az lise mezunu olanların başvuru yapabildiği bu hayati mesleği yapmak da bir hayli zor. Başvuru fazlalığı sınav zorlukları gibi detaylar da itfaiyeciliğin zorlu bir meslek olduğunun kanıtlarından birkaçı. Duyurulara ilişkin sabit bir tarih ya da kural bulunmuyor. Önceki ilanda istenen bir özellik diğer ilanda istenmeyebilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na itfaiye eri alımı için başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde oldu:
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
İtfaiyeci olmak için alınması gereken eğitimler;
Lise, Meslek Lisesi veya dengi bir okul mezuniyeti,
Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden mezun olmak.( görülen öğrenimlerin yurtdışında tamamlanması durumunda aday diplomalarının YÖK tarafınca onaylı olması gerekiyor.)
Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ya da Maliye bölümlerinden birinden mezun olmak. (Öğrenimlerini yurtdışına tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)
Lisans seviyesinde eğitim veren fakültelerin İnşaat, Jeodezi ve Fotoğrametri, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre ve Kimya
Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinden mezun olmuş olmak. (Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının da YÖK tarafından onaylanmış olması gerekiyor.)
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri ile 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban puanları almış olmak.
Herhangi bir kamu ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ya da çalışıyor olarak gözükmemek.
Lise, Meslek Lisesi ya da dengi okul mezun adaylarının C veya E, Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Lisans düzeyinden Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu adaylar adına B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak.
itfaiye ile ilgili görsel sonucu
İtfaiyeci olmak için gereken şartlar
Belediyelerin içinde faaliyet gösteren itfaiyecilik mesleği, belediyenin ilanlarını her duyurduğunda fazla başvuru almakta. En az lise mezunu olanların başvuru yapabildiği bu hayati mesleği yapmak da bir hayli zor. Başvuru fazlalığı sınav zorlukları gibi detaylar da itfaiyeciliğin zorlu bir meslek olduğunun kanıtlarından birkaçı. Duyurulara ilişkin sabit bir tarih ya da kural bulunmuyor. Önceki ilanda istenen bir özellik diğer ilanda istenmeyebilir.
Genel şartlar
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Erkek, Kadın olmak, (E/K)
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan