Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinden mezun olmuş olmak. (Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının da YÖK tarafından onaylanmış olması gerekiyor.)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri ile 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban puanları almış olmak.

Herhangi bir kamu ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ya da çalışıyor olarak gözükmemek.

Lise, Meslek Lisesi ya da dengi okul mezun adaylarının C veya E, Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Lisans düzeyinden Beden

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu adaylar adına B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak.

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İtfaiyeci olmak için gereken şartlar

Belediyelerin içinde faaliyet gösteren itfaiyecilik mesleği, belediyenin ilanlarını her duyurduğunda fazla başvuru almakta. En az lise mezunu olanların başvuru yapabildiği bu hayati mesleği yapmak da bir hayli zor. Başvuru fazlalığı sınav zorlukları gibi detaylar da itfaiyeciliğin zorlu bir meslek olduğunun kanıtlarından birkaçı. Duyurulara ilişkin sabit bir tarih ya da kural bulunmuyor. Önceki ilanda istenen bir özellik diğer ilanda istenmeyebilir.