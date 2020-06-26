Geçtiğimiz ay sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 2020 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sigara tiryakileri bu kapsamda Temmuz'da sigaraya zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.