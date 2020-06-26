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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 16:24
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    • 26.06.2020 16:24
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    ? Gözler orada! 2020 Haziran marka marka güncel ne kadar?

    Resmi Gazete'de Mayıs ayında yayımlanan karara göre, sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmış ve bazı markaların fiyatları yükselmişti. Bu değişikle beraber yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükseldi. Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlardan birisi de sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, ? 2020 Haziran marka marka güncel ne kadar? İşte detaylar...

    Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    Geçtiğimiz ay sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 2020 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sigara tiryakileri bu kapsamda Temmuz'da sigaraya zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
    Haberler Ekonomi Sigaraya zam yapılacak mı? Gözler orada! 2020 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar?
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