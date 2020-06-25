KADIN MEMURLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Her ne kadar milat denilen tarih 23 Mayıs 2002 gibi gözükse ve bu tarihe göre kadın memurların 20 yılı tamamlamaları gerekse de işin içine hizmet birleştirmeleri de girdiğinde milat alınacak tarih, 14 Haziran 2002'dir. Bu tarihe göre kadın memurlar emeklilik için tamamlamaları gereken 20 yılı geçirmeleri ve tamamlamaları gereken yaşı doldurmaları gerekiyor.

Elbette memurlar için işe başladıkları tarih de emekliliği elde etmedeki kriterler arasında. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren memurlar ile 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayan kadınların emeklilik yaşı ve süreleri birbirlerinden farklı. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 20 yıl prim ödeyen kadın memurlar, yaş şartı olmadan ve halen de çalışmaya devam ediyorlarsa istedikleri zaman emekli olabilir ve emekli aylığına hak kazanırlar. Bu şartları yerine getirmeyenler ise gerekli prim süresi ve tamamlanması gereken yaşa göre emekli olacaklar.

20 YILI TAMAMLAMAK ŞART

23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 20 tam yıl prim ödemiş olan kadın memurlar belirli bir yaşı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilecek. Örneğin, 14 Haziran 2002 itibariyle, kadın memurların, 20 yılı tamamlamasına kalan süre 2 yıl ve 2 yıldan azsa, prim ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş da 40. Kadın memurların 20 yılı tamamlamasına kalan sürelere göre sigortalılık sürelerini ve tamamlamaları gereken yaş şartını tabloda detaylı bulacaksınız. Tabloya bakarak ne zaman ve kaç yaşında emekli olabileceğinizi bulabilirsiniz.

1 MAYIS 2008 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI

1.5.2008 tarihi de dahil bu tarihten sonra ilk kez işe başlayan kadın memurların emeklilik şartları değişiyor. Burada sigorta başlangıç tarihi değil, 9000 prim ödeme gün sayısını doldurdukları tarihe göre emeklilik durumu belli oluyor. Örneğin, 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında işe başlayanlar 9000 bin günü doldurduklarında 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Tabloda kadın memurların 9000 prim gün sayısına göre emekli olacakları yaşlar detaylı yer alıyor.

Facebook Sayfamızı Buradan Takip Edebilirsiniz.

Instagram Sayfamızı Buradan Takip Edebilirsiniz.

Twitter Sayfamızı Buradan Takip Edebilirsiniz.