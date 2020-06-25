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    • 25.06.2020 15:19
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    Son dakika: 'li Başkanı 'nun teklifi kararıyla reddedildi

    Son dakika haberi... 'li 'nin 6 bin kiralama teklifi kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

    İmamoğlu'nun teklifi UKOME kararıyla reddedildi

    , 'nin 6 bin kiralama teklifiyle ilgili kararını açıkladı. Kararın kabul edilemediği ve komisyona havale edildiği bildirildi.

    PROJEYE TEPKİ YAĞMIŞTI
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İBB olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini duyurmuş, şoförlerin tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılmasının planlandığını, ödemelerin de İstanbulkart ile yapılabileceğini söylemişti. Ancak haberin ardından taksi plakaları fiyatlarında büyük düşüş yaşanmış, şoförler duruma tepki göstermişti. Taksiciler bu kararın alınmasıyla birlikte İstanbul'u kilitlemekle tehdit etmişti..

    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi teklifi UKOME kararıyla reddedildi
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