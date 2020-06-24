

Tabi bir de 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girip de gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanların yaştan dolayı emeklilikleri var. Buna göre de 1 Mayıs 2008 de dahil olmak üzere bu tarihten sonra işe girenler 5400 prim ödeme gün sayısına göre emekli olabilecekler. Tabloda, yaş nedeniyle emeklilik şartlarının neler olduğunu detaylı bulabileceksiniz.

YAŞ NEDENİYLE NASIL EMEKLİ OLACAKSINIZ?



Sigortalılar yaş haddinden emekli olabiliyor. Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanlar yaştan dolayı emekli olabilir. Buna, bir anlamda yeterince çalışamamış kişilerin, kısmi emeklilik aylığı alabilmesine imkan tanıyan hak da diyebiliriz. Yaş nedeniyle emekliliği ikiye ayırabiliriz. Birincisi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yaş nedeniyle emekliliği. 8 Eylül 1976 ve öncesinde işe başlayan erkek çalışanlarda 3600 prim günü ne zaman doldurdukları konusunda bir şart yok. 15 yıl ve 55 yaş ve 3600 prim günü doldurdukları anda emekli olabiliyorlar. İkincisi, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası ilk işe girenlerin yaş nedeniyle emekliliği. Tabloda her iki dönemde işe başlayanların nasıl emekli olacaklarının detaylarını bulabilirsiniz.