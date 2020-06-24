İş kanununa göre ilk işe girişinizden emekli olduğunuz tarihe kadar olan kısmı son brüt ücretiniz üzerinden talep edebilirsiniz. İş kanununa göre istifa eden kişiler kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak siz 2015 yılında emeklilik nedeniyle bu hakkınızı elde etmiş haklarınızı almamışsınız. İşvereniniz de bu süreye kadar olan tazminatınızı hesaplayarak ödeme yapacaktır.

Merhabalar, 05.04.1974 doğumluyum. 13.10.1999 memuriyet başlangıcım var şu an 60 yaşında emeklilik görünüyor ama 1992 yılında 90 gün SSK primim var. Bu 90 günü memuriyete saydırılıyor mu? Saydırılırsa memuriyet başlangıcım 90 gün geri giderek yani 13.07.1999 tarihine çekilerek 58 yaşında emekli olabilir miyim?

4/c sigortalıların emeklilik hesaplamalarında hizmet süresi dikkate alınmaktadır. Diğer statülerde geçen hizmet süreleri ne yazık ki 4/c kapsamında değerlendirilmemektedir. Ayrıca kamu görevlilerinin emeklilik yaşı hesaplamaları da 23.05.2002 tarihine kadar olan hizmet süresine göre belirlenmektedir. Son 1261 gününüzü 4/a'ya tabi olarak geçirirseniz SSK'lı olarak 53 yaş 5600 prim gün şartıyla emekli olabilirsiniz. Ancak mevcut durumunuzda 4/a hizmetiniz sadece kazanç olarak dikkate alınacak ve yaşınızı etkilemeyecektir.

15 Mart 2020 tarihinde çalıştığım kurumdan son maaşımı aldım (15 Mart-14 Nisan) dönemi. İlk emekli maaşımı 1 Mayıs'ta aldım. 15 Nisan-30 Nisan dönemi için 15 günlük yarım maaş ödenmesi yapılmadı. Bu husus yasal mıdır? Teşekkür ederim.

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını müracaat tarihi itibariyle hesaplayıp ödeme yapmaktadır. Müracaat tarihiniz 15 Nisan ise bu tarihten itibaren aylığınız hesaplanacaktır. Öncelikle emeklilik müracaatınız çalışmış olduğunuz kurum tarafından gerçekleştirildiyse müracaat tarihini netleştirin. Tarihlerde herhangi bir problem yok ise e-devletten maaş hareketlerinize bakınız. Sistem üzerinde de aylık tutarı eksik olarak görünüyorsa aylığınızı bağlayan kuruma bu ekranın çıktısını da ekleyerek bir dilekçe yazın ve eksik tutarın tarafınıza iade edilmesini talep edin.