Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan kredi paketlerinin ardından güncel faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğiniz konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE FAİZ ORANLARI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılacak. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
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KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Bankası konut kredisi müracaatı çeşitli kanallardan yapılabiliyor. Bu kanallar şunlardır:
Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine gidilebilir.
Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu bankanın web sitesinden yapılabilir.
Ziraat Bankası mobil şubesi kullanılarak, konut kredisi müracaatı yapılabilir.
Ziraat Bankası ATM'lerinden de konut kredisi müracaatları başlatılabilir.
Ziraat Bankası çağrı merkezi aranarak konut kredisi müracaatı yapılabilir.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ GEREKLİ BELGELER
Ziraat Bankası konut kredisi müracaatında istenen evraklar şunlardır:
Konut kredisi müracaat formu,
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı,
Başvuru sahibinin gelir durumunu bildiren evrak,
Eğer müracaat sahibi kamu sektöründe ya da özel sektörde maaşlı çalışıyor ise maaş bordrosu,
Müracaat sahibi serbest meslek icra ediyor ise bağlı bulunulan meslek odasından alınan üyelik belgesinin fotokopisi,
Başvuruda bulunan kişi herhangi bir şirket sahibi ya da ortağı ise, ilgili şirketin sözleşmesinin bulunduğu ticaret sicil gazetesi,
Satın alınması planlanan konuta ait tapu fotokopisidir.
Bu sayılan belgeler genel olarak konut kredisi başvurusunda istenen belgeler olup, gerekli hallerde banka tarafından daha başka belgeler de istenebilir.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.
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