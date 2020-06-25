



HALA YATIRIM İÇİN ALTINI TERCİH EDENLER VAR

Uzun vadeli yatırım için zirveyi zorlayan altına talebin olduğunu belirten Kahyaoğlu, "Bazı ülkelerin de dijital paraya geçme durumları var, yani ülkeler bazında bitcoin gibi dijital para kullanımına yönelim var. Dolayısıyla bu dijital parayı da ilk başta dolara endeksleyeceklerdi ama sanırım altına bağlayacaklar dijital parayı da. Bazı ülkelerin altın alımları var, ondan dolayı da altın fiyatları son zamanlarda en yüksek seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızda yatırım altını dediğimiz has altın, ata lira, çeyrek ve gram altına geçtiğimiz dönemde yöneldi. Ve geri dönüşler olarak bozduruluyor mu altınlar fiyatlar bu kadar yüksekken denilirse, geri dönüşler olmuyor. Yani hala daha yatırım için altını tercih edenler var. Altın şuanda ihtiyaç halinde bozduruluyor, yani keyfi olarak altın yükseldi bozdurayım, düşünce tekrar alayım gibisinden bir niyeti yok vatandaşımızın. Onu görmüyoruz şuanda" şeklinde konuştu.

ALTININ GRAMI PANDEMİ ÖNCESİ 315 LİRAYDI ŞUANDA 390 LİRA

En güvenli liman olarak gördüğü altının fiyat konusunda artış göstereceğini savunan Kahyaoğlu, "Vatandaşımızda altının yükseleceğine dair bir beklenti var. Bu aylarda bu şekilde devam ediyor yani 390 lira civarında şuanda yani bu aylarda böyle devam ediyorsa sonbahardaki beklenen o ikinci dalga da gerçekleşirse 450-550'leri görme ihtimali var. Altın şuanda düşük seviyelerde değil yani pandemi öncesi 315 liraydı gramı şuanda 390 lira. Ben kendim kuyumcu olarak bu altın fiyatı artık yüksek diyorum ve herhalde çıkmak diyorum artık ama ben bile yanılıyorum, devamlı çıkıyor, dünya bazında artıyor. Altının fiyat artışı durmuyor, dünyadaki en güvenli liman altın" ifadelerini kullandı.