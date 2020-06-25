Arsa kredisi; ipotek zorunluluğu ile başvuru sahibine verilen bireysel bir kredi türüdür. Şahsın alacak olduğu arsa imarlı ise banka o arsayı ipotek eder. İmarlı değilse de, şahsa ait farklı bir gayrimenkul ipotek edilir. Arsa kredisi veren bankaların kullanım oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Fakat oranlar genel olarak %45 - %60 arasında değişebilir. Bu sınırların üstüne çıkan bankalar mevcut olmakla birlikte sadece bu sınırlar dâhilinde kullanım veren bankalar da vardır. Kullanım oranları alınacak olan arsanın ekspertiz (uzman incelemesi) değeri üzerinden hesaplanır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Arsa Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar
Arsa kredisi için Başvuru Koşulları genel olarak incelendiğinde fazla değişiklik göstermez. Hemen hemen her banka için aynı şartları (18 yaşından büyük olmak ve düzenli bir gelirin olması) sağlamak başvuru yapmak için yeterlidir. Arsa kredisi başvuru için gerekli belgeler:
Kimlik fotokopisi,
Krediyi alacak şahsın üzerine olmak üzere son üç aya ait telefon, su, elektrik veya doğal gaz faturası,
Maaş bordrosu/gelir belgesi,
Ek gelirlerin/gelirin olması durumunda ek gelir belgeleri/belgesi,
Alınacak arsaya/gayrimenkule ait tapu fotokopisidir.
Eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz. Başvuruların değerlendirilmesi için belgeler tam olmalıdır.
Arsa Kredisi Kredi Kullanım Oranları
Arsa kredisi veren bankaların kullanım oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Fakat oranlar genel olarak %45 - %60 arasında değişebilir. Bu sınırların üstüne çıkan bankalar mevcut olmakla birlikte sadece bu sınırlar dâhilinde kullanım veren bankalar da vardır. Kullanım oranları alınacak olan arsanın ekspertiz (uzman incelemesi) değeri üzerinden hesaplanır. Yani, arsa kredisi alacak olan birey, %55 oranında kullanım veren bir banka üzerinden kredisini aldığında arsanın ekspertiz değerinin sadece %55'ini TL karşılığı alabilmektedir.
Örnek vermek gerekirse; 100.000 TL'lik bir arsa için 55.000 Türk Lirası kredi kullanılabilir. Bunların yanı sıra arsa kredisi vadeleri de bankadan bankaya değişiklik gösterebilen bir unsurdur. Burada alt sınır 36 ay, üst sınır da 120 ay civarındadır. Bazı bankalar maksimum vadeyi 36 ay, bazıları 60 ay, bazıları ise 120 ay şeklinde belirleyebilmektedir.
Şekerbank İpotekli Arsa Kredisi
Şekerbank ile arsa kredisi almak için diğer tüm bankalarda olacağı gibi başvuru şartlarını yerine getirmek ilk adımdır. Banka gerçek kişilerin, ticari nitelik taşımayan arsa alımları için finansman sağlar. Yani, sadece bireysel olarak alınabilir. Maksimum vade genelde olduğu gibi 120 aydır ve kullanım oranı alınacak olan arsanın, ekspertiz değerinin %50'sine kadardır.
Alınacak olan arsa imarlı ise banka arsayı ipotek olarak gösterir; değilse arsayı alacak kişinin adına olan gayrimenkul ipotek edilir. Şekerbank'tan arsa kredisi almak isteyen kişiler faiz oranlarına Şekerbank'ın web sitesinden kredi faiz oranları ve harcama sayfasından kendilerine özel ödeme ve vade seçeneklerini girerek hesaplayabilirler.
Arsa kredisine başvurmak için istenen gerekli belgeler de yukarıda yazılanlar ile aynıdır. Başvuruda bulunacak kişiler eksiksiz belgeleri ile birlikte Şekerbank şubesinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurusu onaylanan bireylerden belirli hizmet ücretleri alınır. Bu ücretler alınacak olan arsanın ekspertiz değerine bağlı olarak değişir.
İş Bankası Arsa Kredisi Alma
İş Bankası Arsa Kredisi tarım veya bahçe kurma amaçlı alınacak arsalar için tasarlanmış bir kredi türü. Faiz oranlarını banka kişiye özel olarak belirler ve 60 aya kadar vade imkânları sunar. Kredi kullanım oranı ise %50'dir. Yani, alınacak olan arsanın ekspertiz değerinin yarısını banka kredi vererek karşılamış olur. Başvuru işlemlerinde istenen belgeler ise "Arsa Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar" başlığı altında verilen belgelerdir. Başvuru onayının ardından alınabilecek minimum tutar 20.000 TL'den başlar, maksimum 1.500.000 TL'ye kadar uzanır. İş Bankası'nın müşterisinden alacak olduğu masraflar ise şu şekilde sıralanmıştır:
* Kredi tahsis ücreti: %0.5, (Yani, alınacak kredi tutarının binde beşidir.)
* Ekspertiz ücreti: 950 TL,
* Rehin tesis ücreti: 110.63 TL'dir.
Bunların dışında banka kredi notu yüksek olan kişilere düşük faizli işlem uygular. Ancak kredi notu olmayan veya düşük olan bireyler banka tarafından azami olarak belirtilen faiz oranını ödemek durumundadır. Azami faiz oranı ise %2.20'dir. İş Bankası'ndan arsa kredisi almak isteyen kişiler istenen belgeler ile İş Bankası şubesine giderek başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgi almak için ise müşteri hizmetlerini aramaları yeterlidir.
Ziraat Bankası Arsa Kredisi (İpotekli)
Ziraat Bankası arsa finansmanı alınacak olan arsa belediye sınırları içerisinde ve imarlı olması şartıyla verilen bir kredidir. Yani banka sadece imarlı arsaya ipotek koyar. Bazı olağan dışı durumlarda bankanın başka bir teminat istemesi de mümkün olabilir fakat her zaman ilk seçenek imarlı arsadır. Ziraat Bankası, arsa kredisi alacak olan müşterilerine 60 aya kadar uzanan vade seçeneklerini sunar. Kredi kullanım oranı ise diğer bankalarda olduğu gibi ekspertiz değerinin %50'sidir. Yani, ekspertiz değerinin yarısını banka finansman olarak sağlar. Alınabilecek minimum kredi tutarı 5.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 500.000 TL'dir. Ziraat Bankası tarafından belirlenen arsa kredisi hizmet ücretleri:
Kredi tahsis ücreti: %0.5,
Ekspertiz tutarı: 415 TL,
İpotek tesis tutarı: 118 TL şeklindedir.
Bunların yanı sıra Ziraat Bankası bireysel kredi kullanan müşterilerine anlaşmalı olduğu Hayat Sigortaları imkânları sağlar. Sigortadan yararlanacak bireyler için hizmet ücretleri kişinin yaşına, cinsiyetine ve alacak olduğu kredi tutarına göre değişiklik gösterir. 12 aydan 60 aya kadar uzanan vade sürecinde Ziraat Bankasının tahsis ettiği faiz oranı ise %1.00 olarak belirlenmiştir. Başvurular eksiksiz belgeler ile şubelerden yapılır.
Yatırımlarınızı arsa alarak değerlendirmek istiyorsanız, Arsa Kredimizi hemen alın; 60 aya kadar vade olanağı ile yatırımlarınızı yarına bırakmayın.
Özellikleri
60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Satın alacağınız arsanın ekspertiz değerinin en fazla %50'si kadar kredi kullanabilirsiniz
Alınacak olan arsa belediye sınırları içerisinde ve imarlı olmalıdır.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
TEB Arsa Kredisi (Ev İpotekli)
Türk Ekonomi Bankası (TEB) arsa kredisi almak için bireyin sahip olduğu evi teminat göstermesi yeterli oluyor. TEB duruma göre arsaya, ancak yaygın ve tercihlerine bağlı olarak bireyin evine ipotek koyuyor. 3 aydan 60 aya kadar olan vade seçeneklerinin yanında %60 oranında kredi kullanım oranı vererek arsa alımına yardımcı olabilmekte.
Arsa kredisi faiz oranı ise %0.94 olarak belirlenmiştir ve vade süresi faiz oranını etkilemez. Minimum kredi tutarı 15.000 TL, maksimum kredi tutarı 1.000.000 TL olan TEB, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası da sağlamakta. Hayat sigortası için ödenen hizmet ücreti ise bireyin yaşına, cinsiyetine ve yine alacak olduğu kredi tutarına bağlı olarak değişebiliyor. Bunun dışındaki hizmet ücretleri şu şekildedir:
Kredi tahsis ücreti: %0.5,
Ekspertiz ücreti: 810 TL,
İpotek ücreti: 319 TL'dir.
Başvuruda bulunmak için aynı ve eksiksiz belgeler ile en yakın şubeye gitmek yeterli olacaktır.
İmarlı Arsa Satın Alma Şartları:
Almayı düşündüğünüz arsanın imarlı olması arsa kredisi almanın ilk aranan şarttı dır. Arsanın imarlı olup olmadığını belediye ve tapu kadastro dan öğrene bilirsiniz.
Kredi başvurusu yapacak olan şahsa ait gelir belgesinin olması
Başvuru sahibinin kredi notu sorgulamasın da sicilinin temiz olması
Yeterli olmaktadır.
İmarsız Arsa Satın Alacaklarda Aranan Şartlar:
İmarsız arsa alacaklara bireysel ihtiyaç kredisi kullandırılacağı için kredi notu istihbarat sorgulaması sorunsuz ise gelir belgesiz dahi kredi kullanabilirler. Bu neden ile başvuru sahibinin kredi notunun sorunsuz olması imarsız olarak arsa almak için kredi almalarına yeterlidir.
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