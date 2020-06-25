Arsa Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar

Arsa kredisi için Başvuru Koşulları genel olarak incelendiğinde fazla değişiklik göstermez. Hemen hemen her banka için aynı şartları (18 yaşından büyük olmak ve düzenli bir gelirin olması) sağlamak başvuru yapmak için yeterlidir. Arsa kredisi başvuru için gerekli belgeler:

Kimlik fotokopisi,

Krediyi alacak şahsın üzerine olmak üzere son üç aya ait telefon, su, elektrik veya doğal gaz faturası,

Maaş bordrosu/gelir belgesi,

Ek gelirlerin/gelirin olması durumunda ek gelir belgeleri/belgesi,

Alınacak arsaya/gayrimenkule ait tapu fotokopisidir.

Eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz. Başvuruların değerlendirilmesi için belgeler tam olmalıdır.