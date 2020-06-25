Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Temel ihtiyaç kredisi desteği koronavirüs sürecinde vatandaşlar büyük kolaylık sağlayan tedbirler arasında yer alıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında başlatılan Temel ihtiyaç kredisi başvuruları internet üzerinden alındı. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama yine online olarak yapılıyor.
Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları sorgulama ekranları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;
* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Krediler ATM'lerden Bankkartla veya Bankkart yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden istenilen zamanda alınabilecek..
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUCU OLUMLU OLAN ANCAK BANKA HESABI OLMAYANLAR ATM'DEN NASIL PARA ÇEKECEK?
Ziraat Bankası hesabı olmayan kişiler onaylanan temel ihtiyaç destek kedisi paralarını Ziraat Bankası ATM 'leri üzerinden sırası ile;
Kartsız İşlemler
Diğer İşlemler
İhtiyaç Destek Kredisi Ödemesi tuşlarına basarak gerçekleştirebilecek.
HALKBANK KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020'de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 220 00 00
Siz de Ziraat Bankası müşteri temsilcisine bağlanarak tüm bankacılık işlemlerinizi anında yapabilirsiniz. Diğer yandan müşteri hizmetlerini arayarak sıra beklemek yerine sizlere önerimiz güvenli ve kolay kullanılabilen Ziraat Bankası internet şubesidir. Sizde Ziraat Bankası internet şubesine girerek (https://www.ziraatbank.com.tr) tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat mobil uygulamasını da telefonunuza indirerek kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemler sayesinde çağrı merkezine anında bağlanabilmeniz mümkündür. Ziraat Bankası numarasını aradıktan sonra yapmak istediğiniz işleme göre tuşlama yapmanız gerekiyor. Kayıp ve çalıntı bildiriminde bulunmak için (1), Kart işlemleri gerçekleştirmek için (2), bankacılık işlemleri için (3), Şifre değiştirme ve yeni şifre almak için (4) tuşunu, İnternet bankacılığı ve Mobil bankacılıkla ilgili işlemler için (5), OGS ve HGS işlemleri için (6), Diğer işlemler için (6) tuşuna basmanız gerekiyor. Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki tuşlamayı yapmanız gerekmektedir.
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma:
İlk olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası olan "444 00 00" numarasını arayın.
Sonrasında karşınıza çıkan menüde "1" tuşlaması yapın.
Daha sonra ise gelecek menüde "6" tuşuna sonrasında ise "0" tuşunu tuşlayın.
Bu işlemlerden sonra banka müşteri hizmetlerine direk bağlanabilirsiniz. Eğer sıra yoksa müşteri temsilcisiyle konuşmaya başlarsınız, sıra varsa sıranın bitmesini bekletilirsiniz. Ziraat Bankası'na anında müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız bankaya kayıtlı cep telefonunuzdan yukarıda yazan müşteri hizmetleri numarasını aramanız gerekmektedir. Aşağıda yazan tuşlamalar sayesinde Tc kimlik numaranızı girdikten sonra müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Menüye geldikten hemen sınra "1" ve daha sonrasında "6" numaralarına bastıktan sonra şifreyi girerek daha sonrasında "0" rakamına tuşlamanız gerekmektedir. Bankada yoğunluk olması nedeniyle bu tuşlamalar bazı dönemlerde değiştirilmektedir.
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