Aylık 1.196 TL taksitle sıfır, 1.874 TL taksitle %0,64 faizle 100.000 ve 200.000 2. el ev kredisi başvuru alma şartları

Birçok kişinin bildiği üzere kamu bankaları, konut kredisi oranlarını sıfır konutlar için %0.64 olarak güncelledi. Buna göre sıfır daire alacak olan bireyler, kamu bankalarının %0.64 kredi oranından faydalanabilecek. %0,64'e kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları bugüne kadarki en düşük oran. Bildiğiniz üzere kamu bankaları geçtiğimiz hafta, sıfır olarak adlandırılan birinci el evler için %0,64, ikinci el evler içinse %0,74 faiz oranı açıkladı. %0,64 faiz oranına göre örnek hesaplamalar verelim. Böylece kredi kullanırsanız ne kadar ödemeniz olacak bunu görüp karşılaştırma yapmanız kolaylaşacaktır. 100.000 TL konut kredisi ödemeleri… İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
100.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri
120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,64 faizle 1.196 TL, toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 145.177 TL tutuyor.
180 ay vadeli 100.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,64 faizle 937 TL, toplam geri ödemesi de sigorta primleri hariç 170.313 TL yapıyor.
200.000 TL konut kredisi ödemeleri…
120 ay vadeli 200.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,64 faizle 2.393 TL toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 289.249 TL.
180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,64 faizle 1.874 TL toplam geri ödemesi de 339.522 TL.
300.000 TL konut kredisi ödemeleri…
120 ay vadeli 300.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,64 faizle 3.589 TL, toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 433.321 TL.
180 ay vadeli 300.000 TL konut kredisinin aylık taksitleri %0,64 faizle 2.812 TL toplam geri ödemesi de 508.731 TL yapıyor.
Görüldüğü üzere 300.000 TL konut kredisinde 180 ay ile 120 ay arasında aylık taksitlerde 777 TL'lik bir fark var. Ödeme gücünüze göre 120 ay vadeli ödemeler zor gelirse, 180 ay vade seçeneğini tercih edebilirsiniz. İkinci el konutlar için de %0,74 faiz oranı uygulanıyor. Bu da aylık taksitleri ciddi oranda değiştirmez. Örneğin %0,74 faizle 120 ay vadeli 200.000 TL kredi çektiğinizde aylık taksitler 2.014 TL yapıyor. %0,64 faizle taksit farkı 140 TL. Yani ikinci el bir ev bile satın alacak olsanız aylık taksitlerde ciddi bir fark oluşmaz.
Üstelik şu sıralar konut kredisi kullanmanın bir başka avantajlı yanı da peşinat için ev fiyatının %10'u kadarını ödemenin yeterli olması. Peşinat düşük, kredi faizleri düşük, 180 ay vade seçeneği var. Ev almak için bundan iyi bir dönem olamazdı.
0.64 kredi veren bankalar hangileri? sorunun yanıtı genel olarak şu şekilde verilebilir;
Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halkbank
Ziraat Konut Kredisi Hesaplama 0.64
Ziraat konut kredisi hesaplama 0.64, sözünü ettiğimiz 3 banka arasında en çok tercih edilen kredi paketlerinin başında geliyor. Müşteri ve şube sayısı açısından diğer bankalardan daha ileri seviyede olan Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere %0.64 konut kredisi oranıyla destek oluyor. Ziraat konut kredisi hesaplama 0.64 tablomuza göz atarak ne kadar kredi çekerseniz ne kadar ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Vakıfbank Kredi Hesaplama 0.64
Vakıfbank kredi hesaplama 0.64 oranı üzerinden gerçekleştirilmekte. Tıpkı Ziraat Bankası gibi Vakıfbank kredi hesaplama 0.64 uygulaması da sadece sıfır konutları kapsamakta. Alınacak ev 2.el sınıfına giriyorsa yararlanılacak oran %0.74 olacaktır. Vakıfbank kredi hesaplama 0.64 listesine göz atarak belirli tutarlar için ödenecek taksit tutarlarını öğrenebilirsiniz.
Halkbank Kredi Hesaplama 0.64
Halkbank kredi hesaplama 0.64 işlemleri, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'a nazaran daha az sayıda gerçekleşmekte. Yine de bireyler, diğer 2 bankaya göre daha sakin olması sebebiyle Halkbank'ı tercih edebiliyor. Ayrıca Halkbank'ın da her ilde ve neredeyse her ilçede şube bulundurması, tüketiciler açısından büyük kolaylık sağlıyor. Sıfır konut özelliklerini sağlayan konuların kredili satın alımlarında Halkbank kredi hesaplama 0.64 uygulamasından yararlanabilirsiniz
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