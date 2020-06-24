Dolar kaç TL oldu sorusu bugün arama motorlarında en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8460 liradan, avro 7,7520 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu. Peki, dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?