Dolar kaç TL oldu sorusu bugün arama motorlarında en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8460 liradan, avro 7,7520 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu. Peki, dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan para politikası kurulu toplantısı tutanaklarında, bankanın koronavirüs salgınına yanıt vermek için yeterli planlar hazırladığı belirtildi.
Toplantıda, bir yönetim kurulu üyesinin "bankanın iş, istihdam ve pazarları korumak için mevcut politika çerçevesi altında mevcut tüm araçları cesaretle kullanması gerektiğini" söylemesi de tutanaklara yansıdı.
Dünya genelinde dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin yanı sıra BoJ'un da daha fazla aksiyon alabileceğine işaret eden tutanaklar sonrası Asya borsaları dalgalı seyretti.
Gelişmeler sonrası Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı. Endeks yüzde 0,1 gerileyerek 22.534 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 2.980 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 yükselerek 2.162 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.386 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 24.799 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 12.447 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.280 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.399 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 4.986 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 19.773 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 kayıpla 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, imalat sanayisi ve hizmet sektöründe toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğunu göstermesine karşın Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışların oluşturduğu endişelerin bugün pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.
Salgına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.