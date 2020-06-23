Konut (ev) kredisi yapılandırma var mı? Hesaplama nasıl yapılır? Kredi geri ödeme ve kredi yapılandırması açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi yapılandırma konusunda yeni bir kanun düzenlemesi yapacaklarını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu açılışında konuştu. Bakan Albayrak, Haziran'a ilişkin öncü rakamların toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdiğini belirtti. Albayrak, "Çalıştığımız istihdam paketi toparlanmaya destek verecek. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyarlık tahsis yapıldı." açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "Bankalar bazı eski alışkanlıklarından kurtulmalı. Aldığınız kararlar sosyal, toplumsal refahı etkiliyor. Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz" dedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖDEME GÜCÜNE UYGUN YAPILANDIRMA
Bakan Albayrak, müşteri şikayetlerini titizlikle çözmek, takip etmek gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sizlerden ricamız, yeniden yapılandırmaları hızlandırmanız lazım. Sorunları ötelemek yerine müşterinizin ödeme gücüne uygun yapılandırma planları oluşturmanız gerekiyor. Sorunlu şirketlere ait kredilerin aktarıldığı ve tek elden rehabilite veya tasfiye edildiği, tüm bankaların ortak olacağı bir Varlık Yönetim Şirketi çalışması yürüttüğünüzü benle paylaştınız, takip ediyorum ve biliyorum.
Eğer tüm paydaşların kazandığı, etkin ve hızlı çalışan, kurumsal yönetim seviyesi yüksek ve şeffaf bir model ortaya koyabilirseniz, biz de devlet olarak bu yapıya gereken desteği sağlarız." Tüm konularda, tüm gündemlerde düşüncelerini net ve şeffaf şekilde paylaştıklarını ifade eden Albayrak, "Buyurun, bu çerçevede ortaya koyduğunuz her yaklaşımın, her adımın destekçisi olacağımıza söz veriyorum." dedi. Albayrak, bankacılık sektörünü Türkiye ile birlikte bir üst lige çıkartmak için aynı safta kenetlenerek hareket etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.
BAKAN ALBAYRAK'TAN BANKALARA ÇAĞRI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında bankalara çağrıda bulunarak, "Uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanmalıyız. Müşterilerimizin şikayetlerini hassasiyetle dinleyerek özellikle onlara bu salgın günlerinde kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamalıyız. Objektif bir sebep olmadan ticari kredilerini vadesinden önce geri çağırmadan veya faiz artırmadan bu ve benzeri uygulamaları firmaların likidite yönetimini zorlaştırmadan ekonomik aktiviteye zarar vermeden bu süreci yönetmemiz lazım. Çünkü onlar yaşayacak ki, sizler yaşayacaksınız ekonomi zincirleme ilişki. Firmalar zarar görürse bankalar, bankalar zarar görürse ekonomi zarar görür. Tüm bu süreçler empatinin daha yoğun şekilde sergilenmesi gereken dönemler." dedi.
TBB GENEL KURULU'NDA EKONOMİ MESAJLARI
Toplantıda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Küresel ölçekte oldukça yoğun gündeme sahip bir dönemden geçmekteyiz. Malumunuz Kovid-19, yalnızca bir sağlık sorunundan ibaret kalmayıp, ekonomiden siyasete birçok alanı uluslararası boyutta derinden etkiledi. Bugün tek başına bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkıp, küresel ekonomik mücadelenin birincil konusu haline gelen Kovid-19 salgınında yaşanan süreçten de takip edileceği üzere, bu donanım sayesinde, salgının etkilerinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hem bankalarımız hem de tasarruf sahipleri için gerekli tedbirler ivedilikle ve ileriye dönük bir yaklaşımla alınmıştır. Bu dönemde, gerekli esneklikler sağlanmış piyasanın, ekonominin bu süreci az hasarla atlatmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır" diye konuştu.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise, "Yakın dönem tecrübeler göstermiştir ki, ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir. Bankalar olarak 3 bilançoya önem veriyoruz. Müşterilerimiz, bankalarımız ve ülkemiz. Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum" ifadelerini kullandı.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Daha önce yüksek faizli konut kredisi kullanan vatandaşlar faizler düştüğünde, elbette kendi ödemelerini ve kredi faizini düşürmek istemekte. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu tamamen kapatılıp, düşük faizden yeniden bir kredi açılır. Bu işleme de yeniden yapılandırma denmektedir. Yeniden yapılandırma kişinin hem kendi bankasından hem de eğer isterse başka bankalardan yapılabiliyor.