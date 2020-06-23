Konut (ev) kredisi yapılandırma var mı? Hesaplama nasıl yapılır? Kredi geri ödeme ve kredi yapılandırması açıklaması

TBB GENEL KURULU'NDA EKONOMİ MESAJLARI

Toplantıda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Küresel ölçekte oldukça yoğun gündeme sahip bir dönemden geçmekteyiz. Malumunuz Kovid-19, yalnızca bir sağlık sorunundan ibaret kalmayıp, ekonomiden siyasete birçok alanı uluslararası boyutta derinden etkiledi. Bugün tek başına bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkıp, küresel ekonomik mücadelenin birincil konusu haline gelen Kovid-19 salgınında yaşanan süreçten de takip edileceği üzere, bu donanım sayesinde, salgının etkilerinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hem bankalarımız hem de tasarruf sahipleri için gerekli tedbirler ivedilikle ve ileriye dönük bir yaklaşımla alınmıştır. Bu dönemde, gerekli esneklikler sağlanmış piyasanın, ekonominin bu süreci az hasarla atlatmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır" diye konuştu.



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise, "Yakın dönem tecrübeler göstermiştir ki, ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir. Bankalar olarak 3 bilançoya önem veriyoruz. Müşterilerimiz, bankalarımız ve ülkemiz. Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum" ifadelerini kullandı.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Daha önce yüksek faizli konut kredisi kullanan vatandaşlar faizler düştüğünde, elbette kendi ödemelerini ve kredi faizini düşürmek istemekte. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu tamamen kapatılıp, düşük faizden yeniden bir kredi açılır. Bu işleme de yeniden yapılandırma denmektedir. Yeniden yapılandırma kişinin hem kendi bankasından hem de eğer isterse başka bankalardan yapılabiliyor.