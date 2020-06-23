23 Haziran 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi güncel faiz oranları oldukça fazla merak edilen bankalar arasında Ziraat Bankası gelmektedir. Bu bağlamda Ziraat Bankası konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranlarını haberimizde paylaştık. Ayrıca Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerinden en az zararla çıkmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Ziraat Bankası'ndan tarafından hayata geçirilen destek paketleri, esnafın ayakta kalmasını sağladı. Kamu bankaları bu süreçte vatandaşın yanında yer alırken, özel bankaların destek sürecinde ortadan kaybolması büyük tepki topluyor. Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları ile yine diğer bankalara örnek oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE FAİZ ORANLARI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılacak. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
2- TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
B. İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
3- SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ
A. Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların internet sitesinde yayınlanacak.
B. Faturalı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Ziraat Bankası 0,49 Faiz oranlı TOKİ Kredisi Hesaplama
Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz.
Kısaca 3+1 ve 2,+1 konutlarda 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde ödeme planları üzerinden 0,49 faizli konut kredisi hesaplamalarını yapacak olursak;
150.000 TL tutarında % 0,49 faizli Toki kredisinin 240 ay vadede aylık taksit ödemesi 1.064,29 TL olacak.
150 bin TL 240 ay vadeli Toki Kredisi Hesaplaması
100.000 TL tutarında % 0,49 faiz oranlı 180 ay vadeli Toki kredisinin aylık taksit tutarı 837,40 TL' dir
100.000 TL 180 ay % 0,49 faiz oranlı Toki Kredisi Aylık Ödeme Tutarı
150.000 TL tutarında 216 ay vadeli konut kredisini %0,49 faiz oranı ile alırsanız aylık taksit tutarı 1.127,14 TL toplam ödemesi 243.462,82 TL olacaktır.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
ZİRAAT BANKASI
Şube sayısına göre Türkiye'nin 1. büyük bankası olan Ziraat Bankası, 81 ilde toplam 1739 şube ile faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 şubeyle bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bankanın müşteri hizmetleri ve çağrı merkezine 444 00 00 numaralı telefonu arayarak ulaşabilir veya online bankacılık ve internet şubesi için www.ziraatbank.com.tr adresini kullanabilirsiniz. EFT ve yurtiçi para transferi işlemlerinde kullanılan banka kodu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası için 10 olarak tanımlanmıştır. Uluslararası döviz transferi için bankanın SWIFT (BIC) kodu TCZBTR2A şeklindedir.
Ziraat Bankası bulunan illerin listesine alt bölümden erişebilirsiniz. Bankanın sunduğu tüm bankacılık hizmetleri ve ürünleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bankanın resmi sitesini kullanabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubeleri haftaiçi sabah 09:00'da açılmaktadır. Şubelerde banka kapanış saati olan akşam 17:30'e kadar hizmet verilmektedir. Ziraat Bankası şubelerinde 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle arası molası verilmekte olup bu saatlerde şubelerde bankacılık işlemleri yapılamamaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri banka kapalıdır.
Bankaya ait bazı şubelerde farklı çalışma saatleri (öğle arası açık, haftasonu açık, vb.) uygulanabilmektedir. İlgili şubeye ait sayfalarda daha detaylı olarak şube açılış ve kapanış saatlerini belirtilmiştir. Resmi tatil günlerinde banka kapalıdır.
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