İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.

Taşıt alıp satmak oldukça yaygın bir durum olduğundan bu kredide her şey düşünülmüştür. Çoğu bankada taşıt kredisi farklı kollara ayrılır bunların başında sıfır ve ikinci el araba kredileri vardır bunun yanı sıra bazı bankalarda ipotekli taşıt kredisi dahi bulunmaktadır. Sıfır araba kredisi normal hiç kullanılmamış bir araba alacağınız zaman bankanın size temin ettiği kredi miktarıdır.