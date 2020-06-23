MUAFİYET BELGESİ 3 YILDA BİR YENİLENMELİ

Muafiyet belgesi olan ev hanımları diledikleri takdirde sigortalı olarak primlerini ödeyebiliyor. Muafiyet belgesini alan ev hanımlarının bu belgeyi 3 yılda bir yenilemesi gerekiyor. Öte yandan prime esas olan kazancın alt sınırının 15 katı üzerinden başlayan sistemde her yıl için bir puan artış oluyor ve 30 katının geçmemek şartıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla genel sağlık sigortası primi ödemelerini yaparak emekli olma imkanı oluşuyor.

Ayrıca kadınlar sigortalı süreleri boyunca doğum yaptıkları dönemleri borçlandırıp gün kazanabiliyor. Kadınlar 3 çocuğa kadar borçlanma imkanından yararlanabiliyor. Her çocuk için de 2 yıl süre kazanılıyor. Bununla birlikte örneğin 3 çocuk borçlanması yapan bir ev hanımı 6 yıl yani 2 bin 160 gün erken emekli olabiliyor. Diğer şartlara bakıldığında ise ev hanımlarının emekliliğe hak kazanmasını sağlayan muafiyet belgesini alabilmesi için 18 yaşından büyük olmaları, zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamaları, sahip oldukları sigorta nedeniyle aylık almıyor olmaları gerekiyor