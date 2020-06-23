Evde boş oturmak yerine çalışıp üretmek, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına emeklilik imkanı sunuluyor. Bu fırsat ile ev hanımları artık evde yaptıkları işlerle ve cüzi miktarda prim ödeyerek emekli olabiliyor. Peki ev hanımları nasıl emekli olur? 2020 emeklilik prim ücreti ne kadar Ülkemizde kadının iş yaşamına katılımı destekleniyor. birçok pozitif ayrımcılık sağlanırken, kariyer yapmak isteyenlerin aile hayatına da zaman ayırabilmesi için de ek çalışmalar var. Çocukların anne bağından kopmaması için doğumdan sonra yarım zamanlı çalışma, doğum izni sırasında maaşın ödenmesi gibi uygulamalar var. Annelere emzirme ödeneği bile veriliyor. Çalışan kadınlar kadar kendisini ailesine adayıp çalışmayanlar da var. Ya da ev işleri ile ailesine destek olan binlerce kişi var. Peki hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAĞ-KUR'A KAYIT OLARAK BAŞLAYABİLİRSİNİZ!
Ev hanımları için 'vergi muaflığı' sistemi ile emeklilik imkanı oluşturuluyor. Vergi Kanunu'nda geçen vergi muaflığı ile evlerde işçi almamak şartıyla üretip satan ev hanımları, vergi ödeme şartı olmadan esnaf olarak Bağ-Kur'a kayıt olabiliyor. Alacakları belge ile vergiden muaf olarak esnaflık belgesi alan ev hanımları bu sayede sadece primlerini ödeyerek sigortalı olarak değerlendirilebiliyor.
MUAFİYET BELGESİ 3 YILDA BİR YENİLENMELİ
Muafiyet belgesi olan ev hanımları diledikleri takdirde sigortalı olarak primlerini ödeyebiliyor. Muafiyet belgesini alan ev hanımlarının bu belgeyi 3 yılda bir yenilemesi gerekiyor. Öte yandan prime esas olan kazancın alt sınırının 15 katı üzerinden başlayan sistemde her yıl için bir puan artış oluyor ve 30 katının geçmemek şartıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla genel sağlık sigortası primi ödemelerini yaparak emekli olma imkanı oluşuyor.
Ayrıca kadınlar sigortalı süreleri boyunca doğum yaptıkları dönemleri borçlandırıp gün kazanabiliyor. Kadınlar 3 çocuğa kadar borçlanma imkanından yararlanabiliyor. Her çocuk için de 2 yıl süre kazanılıyor. Bununla birlikte örneğin 3 çocuk borçlanması yapan bir ev hanımı 6 yıl yani 2 bin 160 gün erken emekli olabiliyor. Diğer şartlara bakıldığında ise ev hanımlarının emekliliğe hak kazanmasını sağlayan muafiyet belgesini alabilmesi için 18 yaşından büyük olmaları, zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamaları, sahip oldukları sigorta nedeniyle aylık almıyor olmaları gerekiyor
BAŞVURU İÇİN NELER GEREKİYOR?
Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta başvurusunda ilk adım Gelir Vergisi mükellefi olmadığına dair yazının alınması. Sonrasında 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' dolduruluyor ve kimlik fotokopisi ile başvuru gerçekleştiriliyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşın sigorta başlangıç tarihi, başvuru tarihini takip eden gün başlıyor. İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.
EV HANIMLARI NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?
Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Bunun yanında emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabiliyor. Ayrıca ev hanımlarının da emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.
ÇALIŞMAYAN KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ
Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek. Çalışmayan Kadınların Emekli Olması İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi.
O ÇALIŞMALAR ÇOK ESKİ
Geçmiş yıllarda bu konuya dair meclise bir düzenleme sunuldu. Ancak o kanun teklifi onaylanmadı. O düzenleme tekliflerinin ardından ise konuya dair yeni çalışmalar yapılmadı.
EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YASAYA ONAY BEKLENİYOR
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.
YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.