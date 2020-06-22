10 yıl şartı var! Emekli sandığı memur işçi dul yetim herkesi kapsıyor!

SGK SSK Bağkur emekli sandığı memur işçi dul yetimleri yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sorular soruyor takvim.com.tr yanıtlıyor. Askerlik, doğum borçlanması erken emeklilik için ne kadar önemli? SSK Emeklisi dul bir kadın Emekli Sandığı emeklisi babasından yetim aylığı alabilir mi? Malulen emeklilik şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Merhaba, 23 yıl çalışma hayatımda 7300 prim günüm var. 01.01.1995 SGK girişliyim ve işsizim. 2014 Yılında bir kızım oldu doğum borçlanması yaşı kapsar mı emeklilik yılım yine 2028 mi? Bilgi için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Saygılarımla
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Doğum borçlanmaları kadın sigortalıların yaş şartlarını değiştirmemektedir. Prim günü eksiği bulunan kişilerin doğum borçlanması yapmaları önerilir. Sizin prim günü eksiğiniz bulunmamaktadır. Henüz ülkemizde askerlik borçlanması gibi doğum borçlanmasının da sigortalılık başlangıcını geriye götürmesi gündeme gelmiş değil.
Selamlar, bir aydır iki aydır işsizim ve daha ne kadar sürer bilmem kredi kartı ödemelerim aileme bakmak zorundayım. Bu yüzden SSK ve Bağ-Kur primlerimi geri almam için ne yapmalıyım? Teşekkür ederim, saygılar.
İşsizlik nedeniyle ödemiş olduğunuz sigorta primlerinin iadesini ne yazık ki alamazsınız. Prim iadeleri emeklilik yaşını tamamlamış ancak yeterli prim gününü dolduramamış kişilere yapılmaktadır.İşsizlik ödeneğinden faydalanamayan ve işsiz kişilere aylık 1.177,20 TL'lik ödemeler yapılacaktır. Konuyla ilgili torba kanun çalışmaları sürmektedir ve önümüzdeki günlerde yasalaşacaktır. Yasa çıktığında bu ödeneğe müracaat edebilirsiniz ayrıca il ve ilçe merkezlerinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden sosyal yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Eşimin 4/b Bağkur prim yatırıyor.2008 yılında giriş var ancak işlerin iyi gitmemesi neticesinde 2009 yılında kapatmak zorunda kaldı.2015 yılında tekrar işyeri açtık ve düzenli şekilde yatıyor. Eşim ileri derecede parkinson rahatsızlığı var. İlaçlarla ayakta durabiliyor... Birde ülkemizde covid 19 virüsünden dolayı 2 haftadır dışarı çıkamıyor... Erken emeklilik için başvuruda bulunabilir mi? Saygılar...
Eşiniz engelli ya da malulen emekliliğe müracaat edebilir ancak öncelikle heyet raporu alması ve belli bir rapor oranının bulunması gerekmektedir. Eşinizin malulen ya da engelli emekliliğine hak kazanabilmesi için en az %40 oranında engel durumunu olması gerekmektedir. Heyete sevk işlemleri için yakınınızdaki SGK merkezine giderek müracaat etmeniz gerekiyor. Raporunuz çıktıktan sonra rapor oranınızı da belirterek tekrardan sorunuzu yenileyebilirsiniz. Çünkü her rapor oranının farklı şartları vardır.
Merhaba, benim 01.05.1988 SSK girişim var 4000 gün pirim yatmış ayrıca 5 tane kronik hastalığım var ne zaman emekli olurum?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabisiniz. Normal emeklilik koşullarını yerine getiremeyecek düzeyde bir rahatsızlığınız mevcutsa heyete girmeniz ve bir rapor oranı almanız gerekecektir. Tarafınıza çıkarılacak engel oranına göre malulen ya da engelli emekliliği şartlarınız belirlenir. Heyet hastanesine sevk işlemleri için bölgenizde bulunan SGK merkezine müracaat etmeniz gerekecektir.
Merhaba, emekli sandığından maaş alıyorum bayram ikramiyesi alabilir miyim. İlk sene almıştım geçen sene emekli sandığına yok deyip vermediler bu sene ne yapacaklar merak ediyorum . Teşekkürler.
Emekli sandığı emeklilerine de bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl Ramazan Bayramı için ikramiye tarihleri öne çekildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 7-10 Nisan arası, Emekli Sandığı emeklilerine de 11 Nisan itibariyle bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı.
20/08/1971 Doğumluyum, 01.04.1990 da işe giriş tarihim. Şuan 7300 prim gün dolu ne zaman emekli olurum? Teşekkür ederim şimdiden.
Belirtmiş olduğunuz sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla doldurmuşsunuz ancak yaş şartını beklemektesiniz, en erken tahsis talep tarihiniz 20.08.2023 olacaktır.