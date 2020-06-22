Toyota 800 personel ve işçi alımı başvuru şartları ve ilk ilanlar yayımlanmaya başladı! İşte Toyota alım kadroları

Toyota Türkiye geçtiğimiz gün yayınladığı duyuruyla 800 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Toyota işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İlanda belirtilen detaya göre Kocaeli, Düzce ve Sakarya illerinde ikamet eden kişiler tercih edilecek. İşte, Toyota işçi alımı başvurusu hakkında merak edilen bilgiler… İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAKARYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI!
Geçtiğimiz günlerde Sakarya Valiliği'nden bir açıklama yapılmıştı; Açıklamada özetle fabrikalarından bir tanesi bulunan Sakarya'da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sertifika eğitimleri kapsamında, kısa süreli adaptasyon nitelikli iş gücünün desteklenmesi konularında bir protokol imzalandığı müjdesi verildi. Yapılan protokolün detaylarına bakıldığında boya işçiliği, kaynakçı, montajcı kadroları başta olmak üzere iş arayan adaylarının özellikle İŞKUR'a kayıtlı olmaları şartıyla yapılacak kurs sonucunda 6 aylık bir deneme süresi uygulanacak. Uygun görülmesi halinde ise kadrolu adaylar Toyota personeli olabilecekler. Ayrıca 800 işçinin alımı için 3 ay boyunca ilanlar açıklanacağı ifade edildi.
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GÜVENLİKÇİ ALIMI TAMAMLANDI! YENİ İLANLAR AÇIKLANDI!
Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toyota Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 17 Haziran tarihinde güvenlik görevlisi kadrosunda bir ilan açıkladı. Bu ilanda 1 kişilik güvenlik görevlisi alımına 60'tan fazla kişi başvuru yaparak talep karşılandı. Yeni ilanlar ise kariyer portalı üzerinden devam etti. Sakarya'da alınacak eleman kadrolarında; bakım elemanı, üretim elemanı, New Graduates, New Graduates ve Human Resources Specialist Kadrosunda istihdam gerçekleştirilecek. Bu alımların başvuruları kariyer portalı üzerinden yapılacak. Üretim elemanı alımında Başvuru şartları şu şekilde;
Yaş şartında; 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını geçmemiş olmak,
Eğitim şartında; en az lise ve dengi okullardan mezun olmak,
İkametgah şartında; Kocaeli, Düzce ve Sakarya bölgesinde ikametgah sahibi olmak ve vardiyalı çalışma esaslarında uyumlu olmak gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN
Adaylar yukarıdaki ilanlara başvurularını tamamlayabilmeleri için https://bit.ly/3deZLe8 adresini yeni tarayıcıdan açmış olmaları ve başvurularını 11 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.