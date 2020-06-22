22 Haziran İŞKUR Kamu İlanları: Kamu Personeli alımı başvuru şartları açıklaması geldi

İŞKUR haftanın personel alımı ilanlarını yayımladı. Farklı kurumlar tarafından ve farklı kadrolara 96 kişi alınacak. İşte yayımlanan kamu ilanları şöyledir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
22 HAZİRAN İTİBARİ İLE YAYIMLANAN KAMU İLANLARI:
Haziran ayının son haftalarına girerken İŞKUR yeni ilanlar yayımladı. Alımlar yoğunlukla Üniversitelere yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ise ağırlıkla Güvenlik görevlisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak. İşte yayımlanan o ilanlar:
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BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yukarıdaki ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup adaylardan aranan şartlar'da açıklandı.
- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- En az ilköğretim, Lise ve Ön Lisans mezunu olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
- Engelli alımlar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak,
BAŞVURULAR BAŞLADI!
İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilana göre başvuru süreci başlamış olup adaylar en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yapılacak.
Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.