EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT'de son durum ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. EYT haberleri emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalar yaş şartına takılanların beklentilerinin tersi yönünde olmuştu. Peki, EYT'de son durum ne ve konuyla ilgili gelen son açıklamalar nelerdi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk kendisine EYT ile ilgili yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:
Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.
EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?
EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.