





YURTDIŞI HAPŞIRSA ZATÜRRE OLURDU

Eskiden küresel piyasalar hapşırsa Borsa İstanbul zatürre oluyordu. Ancak borsadaki yapısal dönüşüm sayesinde bu durum da tersine döndü. Yabancıların yoğun satış yaptığı, son altı ayda borsa 124 bin puan ile tarihi zirvesini gördü. Şimdi de 113 bin puan ile tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 10 uzağında. Yabancı yatırımcının satışa geçmesine rağmen borsada çöküş yaşanmadığı gibi aksine rekor kırıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına bağlı dalgalanmaya rağmen zirveye yakın seviyede tutundu.