PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

PTT aracılığıyla kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor.

Banka kredi kullanım detaylarına dair yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredinin sadece aylık emekli maaşını PTT'den alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler ile PTT bünyesinde görev yapan personellere sağlandığını duyurdu.

* Kredi tutarı 3.000 TL ile 4.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,98'dir.

* Kredi tutarı 5.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,65'tir.

* Kredi tutarı 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,55'dir.

* Kredi tutarı 20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,49'dur.