PTT aracılığıyla kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor. Banka kredi kullanım detaylarına dair yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredinin sadece aylık emekli maaşını PTT'den alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler ile PTT bünyesinde görev yapan personellere sağlandığını duyurdu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
PTT aracılığıyla kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor.
Banka kredi kullanım detaylarına dair yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredinin sadece aylık emekli maaşını PTT'den alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler ile PTT bünyesinde görev yapan personellere sağlandığını duyurdu.
* Kredi tutarı 3.000 TL ile 4.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,98'dir.
* Kredi tutarı 5.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,65'tir.
* Kredi tutarı 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,55'dir.
* Kredi tutarı 20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,49'dur.
PTT KREDİSİ BAŞVURULARI
PTT üzerinden Burgan Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını PTT şubelerinden yapabilirler.
PTT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
18 - 80 yaş aralığında olmak,
Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,
Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,
Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,
PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,
Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.
PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır. Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.
Aktifbank PTT Emekli Kredisi
PTT ile anlaşmalı olana bankaların başında Aktifbank gelmektedir. Aktifbank tüm müşterilerine finansman imkanı sunmakta ve N Kolay adını verdiği kredi kampanyaları ile kredi taleplerini kısa sürede cevaplamaktadır. Üstelik herhangi bir kefil ya da şart gerekmeksizin kredinizi kolayca alabilirsiniz. Aktifbank' ın PTT kredisine başvuru yapmak için emeklilerin maaşlarını PTT şubelerinden alması gerekir.