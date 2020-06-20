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    • Ekonomi
    • 20.06.2020 Gazete
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    Memura-ye %5.09 ! Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

    Temmuz mına 1 adım kalırken, beklenti anketinden de ipucu geldi. Buna göre, memurlara, lere yüzde 5.09 zam göründü. Peki, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte , Bağ-kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte memurlar ve emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Temmuz, milyonlar için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



    Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ipucu Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinden geldi.



    FARK GÖRÜNDÜ
    Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak.



    Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.



    KİM, NE ALACAK?
    Yüzde 5.09'luk tahmine göre en düşük aylıklar da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak.



    Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.



    TARİHLER BELLİ
    Memurlar ve emekliler, zammı Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek, ay içinde de hesaplarında görecek.



    Zamlı maaşlar memurlara 15 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de tahsis numaralarının son rakamına göre 17-29 Temmuz'da ödenecek.



    Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark daha sonra yatırılacak.



    Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, yeni maaşın yüzde 4'ü olacak.

    Haberler Ekonomi Memura-emekliye %5.09 zam! Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
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