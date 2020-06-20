Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları için oldukça kritik yeni açıklama yayımlandı

Altın alıp ve satanlar altın fiyatlarını her zaman yakından takip etmektedir. Bu anlamda altın yatırımcısını ilgilendiren açıklama geldi. Art arda yapılan açıklamalarda altın fiyatlarının kısa ve uzun vadede nasıl bir seyir ortaya koyacağı konusunda tahminlere yer verildi. Hafta sonu 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de