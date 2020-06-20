Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları için oldukça kritik yeni açıklama yayımlandı

Altın alıp ve satanlar altın fiyatlarını her zaman yakından takip etmektedir. Bu anlamda altın yatırımcısını ilgilendiren açıklama geldi. Art arda yapılan açıklamalarda altın fiyatlarının kısa ve uzun vadede nasıl bir seyir ortaya koyacağı konusunda tahminlere yer verildi. Hafta sonu 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA VE TAHMİNLER
İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi.
Beklentiler ise şu şekilde revize edildi:
Üçüncü çeyrek ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine
Dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine
2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesine alındı.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Uzmanlara göre, altının gram fiyatının Haziran sonu itibariyle 390-400 lira bandına geleceği iddia ediliyor. Altına yatırımı 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|379,20
|379,40
|381,70
|381,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.500,00
|2.521,00
|2.515,00
|2.536,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,00
|350,00
|348,00
|352,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.443,00
|2.463,00
|2.458,00
|2.478,00
|Yarım Ziynet
|1.222,00
|1.232,00
|1.229,00
|1.239,00
|Çeyrek Ziynet
|611,00
|616,00
|615,00
|620,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem gördü.