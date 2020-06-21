Bağkurlu olan erkek ssk lı eşi vefat ederse eşininde maasını alabilirmi İrfan TAŞDELEN

Evet Ölüm Maaşı Ya Da Dul Maaşı Sadece Kadınlara Değil Erkeklere De Ödeniyor.

Eşim 1978 doğumlu 2007 girişli 3600.günü var ne zaman emekli olur acaba iyi geceler NURİ TİRYAKİ

İşe Giriş Tarihine Göre 58 Yaşında Ve 7 Bing Ün İle Emekli Oluir. 4500 Gün Ve 25 Yıl Şartıyla Da Kısmi Emekli Olur.

Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY

Mesai Saatleri Dışında Da Olsa O Şehirde Şirket Adına Bulunduğu İçin Bu Bir İş Kazası Sayılır Ve Sgk'ya Bildirilip Gereğinin Yapılması Gerekir. İş Kazası Sayılması İçin Sadece İş Yerinin İçinde Olması Şartı Bulunmuyor. İşle İlgili, Ya Da Yöneticinin Emriyle Dışarı Çıkan Bir Çalışan Kaza Geçirirse Bu İş Kazası Sayılıyor. Yine Şirkete Ait Araçla Evine Giderken De Kaza Olursa Bu İş Kazası Kabul Ediliyor.