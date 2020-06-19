Ziraat Bankası konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Sorusu oldukça merak ediliyor. Ev almak her bireyin hayalidir. Bunun için yapmanız gereken bir bankaya gidip konut kredisi almak istediğinizi beyan etmelisiniz. Bankalar konut kredisini başvuran kişiden bazı şartlar bulundurmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi belirli bir iş yerinde belirli bir ücret karşılığı ve bir sigorta sistemine bağlı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama, yapılandırma son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Herkesin bir ev hayali vardır. "Başımızı sokacak bir evim olsun" diye düşünen vatandaşlar için uygun faiz oranlı konut kredisi kamu bankaları tarafından sağlanmaktadır. Böylelikle hayalini kurduğunuz eve sahip olabilirsiniz. Kampanya öncesinde Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı %0,94 olarak bilinmektedir. Sıfır konut kredisi almak isteyenler için ise %0,79 olmaktadır.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU
Konut kredisi başvurusu yapmanız için hangi bankadan kredi almak istiyorsanız eğer o bankanın şubesine gidiniz. İlgilenen kişiye konut kredisi başvurusu yapmak isteğinizi iletiniz. Bir diğer başvuru yöntemi ise internet üzerinden bankanızın internet şubesine başvurabilirsiniz. Bu link üzerine tıkladığınız takdirde karışınıza bir başvuru ekranı çıkacak. https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/konut-kredisi Burada gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Daha sonra başvura tıklayınız.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Ziraat bankası müşterisi olan vatandaşlar konut kredisi aldıkları zaman, bu kredinin nasıl hesaplandığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Yapmanız gereken tek sadece Ziraat bankası internet şubesinden gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Daha sonra bu linke tıklayarak https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama/konut-kredisii hesaplama işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA
Ev alma hayali kuran vatandaşlar için bankaların müşterilerine hizmetleri arasında konut kredisi bulunmaktadır. Düşük faiz imkânı ile sizde konut sahibi olabilirsiniz. Konut kredisi çeken vatandaşlar bazı sorunlardan kaynaklı olarak çekmiş oldukları krediyi ödemekte biraz zorlanmaktadırlar. Bunun için bankalar yapılandırma işlemini getirmiştir. Yapılandırma ile düşük faiz oranında yararlanır ve taksitlendirme yapılabilmektedir. Ziraat Bankası yapılandırma işlemleri için banka şubeleri ile görüşmeniz gerekmektedir.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Ziraat bankası konut kredisine başvuru yapan vatandaşlar için bazı gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar genellikle;
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmak gerekiyor.
•Çalıştığınız bir iş yerine bağlı olarak, aylık geliri gösteren gelir belgesi
•Konut kredisi için ödenecek aylık taksitler, aylık gelirin yüzde 60'ını aşmamalıdır.
•Olumlu bir kredi notuna sahip olunması gerekiyor.
•Peşinat ödemesi yapılmalıdır.
•Kişisel. Kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ve İkametgâh bilgisi bulunması gerekiyor.
•Konut kredisi ile alınacak konuta ilişkin, kat mülkiyeti tapusu ya da kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi yanınızda getirmeniz gerekiyor.
TOKİ SOSYAL KONUT KREDİSİ PAKETİ NEDİR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu kişilerin ev sahibi olmalarının önünü açmıştı.
Söz konusu paket kapsamında satışa sunulan alt gelir grubu özel sosyal konut projeleri için yüzde 0.49 faiz oranı ile 240 ay vadeli konut kredisi kullanma imkanı sunuldu.
Söz konusu kredi paketi sadece Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından satışa sunulan ucuz alt gelir grubu evlerden alan kişiler için geçerli olacak. Söz konusu kredi paketleri için başvurular TOKİ üzerinden yapılacak.
TOKİ başvurusu için açıklanan sosyal konut ilanlarının takip edilmesi gerekecek. Başvuruları kabul edilen kişilerin TOKİ kura çekilişleri ile ev sahibi olmaya hak kazanmaları durumunda yüzde 0.49 faiz oranı ile şimdiye kadar en düşük konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olunacak.
Üstelik kampanyaya özel olarak konut kredisi vadesi 180 ay yerine 240 ay olarak uygulanacak. Yani düşük faiz oranı yanı sıra uzun vadeli konut kredisi paketi sayesinde kira öder gibi ev sahibi olunmasına olanak sağlanacak. 240 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çeken kişilerin aylık ödemeleri 709 lira olarak gerçekleşecek.
ZİRAAT BANKASI TARİHÇE
1937 yılında kabul edilen bir yasayla iktisadi devlet teşekkülü statüsüne alınan Ziraat Bankası'na yönetiminde kısmi özerklik verilerek daha rahat bir hizmet verme olanağı sağlanmıştır. Aynı kanunla 1868 yılında yine Mithat Paşa tarafından küçük tasarrufların küçük yatırımlara aktarılması amacıyla kurulmuş olan İstanbul Emniyet Sandığı bankanın bünyesi içine alınmıştır.
Savaşın olumsuz etkilerinin giderek azaldığı 1950 sonrasında köyü ve köylüyü kalkındırmak adına tarım alanında yeni yeni hamleler planlanırken daima Ziraat Bankası'nın kaynak ve olanakları göz önünde bulundurulur.
Banka; köklü yapısı, sağlam prensiplere dayanan yönetimi ve deneyimli yetişmiş personeliyle karşılaştığı güçlükleri aşmayı hep başarmıştır. 1963 yılında yurdun dört bir yanında hizmet veren şube sayısı 630'a ulaşmıştır.