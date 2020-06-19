TOKİ SOSYAL KONUT KREDİSİ PAKETİ NEDİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu kişilerin ev sahibi olmalarının önünü açmıştı.

Söz konusu paket kapsamında satışa sunulan alt gelir grubu özel sosyal konut projeleri için yüzde 0.49 faiz oranı ile 240 ay vadeli konut kredisi kullanma imkanı sunuldu.

Söz konusu kredi paketi sadece Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından satışa sunulan ucuz alt gelir grubu evlerden alan kişiler için geçerli olacak. Söz konusu kredi paketleri için başvurular TOKİ üzerinden yapılacak.

TOKİ başvurusu için açıklanan sosyal konut ilanlarının takip edilmesi gerekecek. Başvuruları kabul edilen kişilerin TOKİ kura çekilişleri ile ev sahibi olmaya hak kazanmaları durumunda yüzde 0.49 faiz oranı ile şimdiye kadar en düşük konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olunacak.

Üstelik kampanyaya özel olarak konut kredisi vadesi 180 ay yerine 240 ay olarak uygulanacak. Yani düşük faiz oranı yanı sıra uzun vadeli konut kredisi paketi sayesinde kira öder gibi ev sahibi olunmasına olanak sağlanacak. 240 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çeken kişilerin aylık ödemeleri 709 lira olarak gerçekleşecek.