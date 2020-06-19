Milyonlarca emekli ve memurun zamların belirleneceği için merakla beklediği temmuz ayı geldi. Memur ile emeklilerin alacakları zam oranları belli oldu. Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TEMMUZ 2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI
MAAŞLAR DEĞİŞECEK
Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.
Temmuz, emekliler için ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
TAKVİM BELLİ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
EN ÇOK 6 BİN 304 TL
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.