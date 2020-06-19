Temmuz, emekliler için ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.

TAKVİM BELLİ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.

3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.

17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.

24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.

EN ÇOK 6 BİN 304 TL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.