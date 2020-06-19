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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 13:08
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    • 19.06.2020 13:11
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    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Milyonlar bekliyordu belli oldu! İşte -Bağkur'lu Temmuz ayı lı emekli maaşları

    Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde ediyor. Ocak'ta maaşları artırılan, ikinci promosyonlarını lı alma imkanına kavuşan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle artırıldı. Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emekliye ödemeler bin 500 liraya çıkarılırken; erken ikramiye ve erken maaş uygulamaları da yapıldı. Temmuz ayı emekliler için zam ayı olduğu için büyük önem taşıyor. Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar. 9 milyonu aşkın ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında zam alacak. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte SGK-Bağkur'lu zamlı emekli maaşları...

    Milyonlarca emekli ve memurun zamların belirleneceği için merakla beklediği temmuz ayı geldi. Memur ile emeklilerin alacakları zam oranları belli oldu. Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    TEMMUZ 2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

    MAAŞLAR DEĞİŞECEK

    Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.

    Temmuz, emekliler için ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.

    TAKVİM BELLİ

    1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.

    3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.

    17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.

    24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

    27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.

    EN ÇOK 6 BİN 304 TL

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
    Haberler Ekonomi Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Milyonlar bekliyordu belli oldu! İşte SGK-Bağkur'lu Temmuz ayı zamlı emekli maaşları
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