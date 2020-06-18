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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 18:48
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    • 18.06.2020 18:57
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    'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    bu ay 17 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de 26 ilde 160 konutu ve 18 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de 21 ilde 180 iş yerini açık artırmayla konut satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. 8 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Başvurular yarın sona eriyor. İşte konu hakkında detaylar...

    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitler 1250 liradan başlıyor. Dün 26 ilde konutlar için açık artırmayla satışlar yapıldı. Bugün 21 ilde iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacak. Bursa'daki konutlar için başvuru yapacak olanlar başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor.
    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE 167 KONUT

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitler 1250 liradan başlıyor
    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    TOKİ tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kentsel yenileme uygulaması kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 167 konut satışa sunuluyor.
    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    8 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği konutlarda 2+1 için bin 249 TL'den, 3+1 için ise bin 988 TL'den başlayan taksitlerle satışlar gerçekleştirilecek.
    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    Başvuru bedeli 2 bin TL olurken, başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.
    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    2+1 konut fiyatları 199 bin ile 227 bin TL arasında, 3+1 ise 318 bin ile 358 bin TL arasında değişiyor.
    TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

    Haberler Ekonomi TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!
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