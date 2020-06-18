TOKİ'den o ilde daire müjdesi: Uygun fiyatlı konutların taksitleri 1.250 TL'den başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitler 1250 liradan başlıyor. Dün 26 ilde konutlar için açık artırmayla satışlar yapıldı. Bugün 21 ilde iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacak. Bursa'daki konutlar için başvuru yapacak olanlar başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor.